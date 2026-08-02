Рунић: Дрвар не би могао да функционише без помоћи Српске и Србије

Аутор:АТВ редакција
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Дрвар ни овога пута није изостављен из саборности између Републике Српске и Републике Србије, већ је још једном показао да се својом политиком и вољом народа ослања управо на ове двије Републике. Данашња посјета оба предсједника пружа нам прилику да направимо осврт на све оно што је до сада урађено, навела је начелница општине Дрвар Душица Рунић уочи доласка предсједника Србије Александра Вучића и предсједника Додика.
"Погон фабрике "Јумко" већ шест и по година представља једно од најзначајнијих предузећа на подручју општине. Усудила бих се рећи да је то и предузеће које запошљава највећи број радника, ако изузмемо шумарију и кантоналне институције", навела је она.
Истакла је да је ова посјета прилика не само да се разговара о досадашњим резултатима и сарадњи са Републиком Српском и Србијом, већ и да се размијене идеје и мишљења о будућим развојним и другим пројектима.
"Дрвар ни данас, као ни сваке године, не би могао да функционише без помоћи Републике Српске и Републике Србије. Већ двије године узастопно добијамо по милион конвертибилних марака за одржавање текуће ликвидности буџета. Захваљујући тој подршци, обезбијеђене су плате у свим институцијама које се финансирају из буџета општине Дрвар, јер приходи које добијамо од виших нивоа власти нису довољни ни за покривање основних текућих потреба", навела је она.
(РТРС)
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