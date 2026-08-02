Logo

Рунић: Дрвар не би могао да функционише без помоћи Српске и Србије

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:03

Коментари:

0
Рунић: Дрвар не би могао да функционише без помоћи Српске и Србије

Дрвар ни овога пута није изостављен из саборности између Републике Српске и Републике Србије, већ је још једном показао да се својом политиком и вољом народа ослања управо на ове двије Републике. Данашња посјета оба предсједника пружа нам прилику да направимо осврт на све оно што је до сада урађено, навела је начелница општине Дрвар Душица Рунић уочи доласка предсједника Србије Александра Вучића и предсједника Додика.

"Погон фабрике "Јумко" већ шест и по година представља једно од најзначајнијих предузећа на подручју општине. Усудила бих се рећи да је то и предузеће које запошљава највећи број радника, ако изузмемо шумарију и кантоналне институције", навела је она.

Истакла је да је ова посјета прилика не само да се разговара о досадашњим резултатима и сарадњи са Републиком Српском и Србијом, већ и да се размијене идеје и мишљења о будућим развојним и другим пројектима.

"Дрвар ни данас, као ни сваке године, не би могао да функционише без помоћи Републике Српске и Републике Србије. Већ двије године узастопно добијамо по милион конвертибилних марака за одржавање текуће ликвидности буџета. Захваљујући тој подршци, обезбијеђене су плате у свим институцијама које се финансирају из буџета општине Дрвар, јер приходи које добијамо од виших нивоа власти нису довољни ни за покривање основних текућих потреба", навела је она.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Душица Рунић

Дрвар

Александар Вучић

Милорад Додик

Коментари (0)

Више из рубрике

У Цркви Светог пророка Илије на Сокоцу, је поводом Дана и крсне славе општине - Илиндана, служена Света литургија, обављен славски обред, а потом је улицама прошла свечана литија.

Градови и општине

Соколац прославио Дан и славу општине

8 ч

1
Гашење пожара у Биограду

Градови и општине

Неприступачан терен отежава гашење пожара у Биограду

9 ч

0
Ватрогасци гасе пожар у Биограду

Градови и општине

Ватрогасци читаву ноћ гасили пожар у Биограду

11 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у приједорском насељу Марићка, присуствује Илинданском зборовању.

Градови и општине

Додик на Илинданском зборовању у Марићки

23 ч

0

  • Најновије

20

17

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

20

10

Освојио 220 милиона па преминуо: Супруга осим насљедства добила и бизарну обавезу

20

01

Минић: Српска никад стабилнија и иде незаустављиво напријед

19

56

Мазалица узвратио Црнатку: Није проблем доручак, већ што из Хрватске држиш лекције

19

52

Нема нових жаришта афричке куге свиња у Семберији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима