Додик на Илинданском зборовању у Марићки

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у приједорско насеље Марићка, гдје присуствује Илинданском зборовању.
Додик са министром правде Републике Српске Горан Селаком, сенатором Републике Српске Александром Вулином и градоначелником Приједора Слободаном Јавором присуствује вечерњем богослужењу у цркви брвнари посвећеној Светом пророку Илији.
Обиљежавање црквене славе и традиционално Илинданско зборовање организује се сваке године уочи празника - Илиндана.
Народни збор у Марићки, који окупи више хиљада људи из Приједора, Крајине и цијеле Републике Српске, организује се ради очувања вјере, традиције и народног јединства.
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