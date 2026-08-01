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Додик на Илинданском зборовању у Марићки

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 21:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у приједорском насељу Марићка, присуствује Илинданском зборовању.
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у приједорско насеље Марићка, гдје присуствује Илинданском зборовању.

Додик са министром правде Републике Српске Горан Селаком, сенатором Републике Српске Александром Вулином и градоначелником Приједора Слободаном Јавором присуствује вечерњем богослужењу у цркви брвнари посвећеној Светом пророку Илији.

Обиљежавање црквене славе и традиционално Илинданско зборовање организује се сваке године уочи празника - Илиндана.

Народни збор у Марићки, који окупи више хиљада људи из Приједора, Крајине и цијеле Републике Српске, организује се ради очувања вјере, традиције и народног јединства.

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Тагови :

Милорад Додик

Приједор

Република Српска

Горан Селак

Александар Вулин

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