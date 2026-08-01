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Становницима Пала упућен апел за рационалну потрошњу воде

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 12:23

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Славина, чесма
Фото: АТВ

Предузеће "Водовод и канализација" Пале упутило је апел грађанима да рационално користе воду због погоршане хидролошке ситуације усљед дуготрајне високе температуре ваздуха.

Из овог предузећа наводе да усљед смањене издашности изворишта, постоји могућност пада притиска у водоводној мрежи, посебно на вишим тачкама система, преноси Срна.

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Најављено је да би у наредном периоду могло доћи до увођења редукција у испоруци воде по зонама, о чему би грађани били благовремено обавијештени.

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Тагови :

Пале

Вода

редукција воде

високе температуре ваздуха

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