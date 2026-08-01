Становницима Пала упућен апел за рационалну потрошњу воде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предузеће "Водовод и канализација" Пале упутило је апел грађанима да рационално користе воду због погоршане хидролошке ситуације усљед дуготрајне високе температуре ваздуха.
Из овог предузећа наводе да усљед смањене издашности изворишта, постоји могућност пада притиска у водоводној мрежи, посебно на вишим тачкама система, преноси Срна.
Бања Лука
Оштећен главни цјевовод: Поткозарска села и даље без воде
Најављено је да би у наредном периоду могло доћи до увођења редукција у испоруци воде по зонама, о чему би грађани били благовремено обавијештени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 ч1
Здравље
4 ч0
Свијет
4 ч1
БиХ
5 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
22 ч0
Најновије
16
03
15
50
15
48
15
37
15
32
Тренутно на програму