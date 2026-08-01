ЧетГПТ упозорио кориснике: Савјетује да у августу избјегавају Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Најновија анализа популарног АИ бота ЧетГПТ-а подигла је огромну прашину у регионалној јавности, пошто је туристима отворено препоручио да у августу заобиђу хрватску обалу.
Умјесто Јадрана, алгоритам предност даје другим медитеранским дестинацијама, прије свега Грчкој, наводећи конкретне разлоге који и те како брину хрватске угоститеље и туристичке раднике.
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Овај потез вјештачке интелигенције долази у тренутку када се регионални туризам суочава са великим изазовима, а препоруке АИ модела данас имају снагу некадашњих водећих туристичких водича. Када туриста пита ЧетГПТ гдје да проведе љетовање у шпицу сезоне, бот узима у обзир стотине хиљада рецензија, тренутне цијене, временске прилике и просјечне оцјене гужви. На основу тих података, Хрватска је добила црвено свјетло за август.
Један од главних разлога зашто је ЧетГПТ скренуо пажњу туристима да избјегавају Хрватску у августу јесу екстремно високе цијене услуга и смјештаја. Након увођења евра и вишегодишње инфлације, цијене на хрватском приморју достигле су историјски максимум. АИ модел је детектовао да су трошкови ресторана, лежаљки, приватног смјештаја и трајектног превоза на Јадрану знатно скочили у односу на конкурентске земље.
За просјечног европског туристу, Хрватска је од некада приступачне и омиљене дестинације постала једно од најскупљих мјеста за љетовање на Медитерану. ЧетГПТ у својим одговорима јасно указује на то да однос цијене и квалитета услуге у августу често није оправдан, посебно када се упореди са понудама у другим јужноевропским земљама.
Поред скупоће, други кључни фактор на који упозорава вјештачка интелигенција јесу огромне гужве које у августу паралишу хрватску обалу. Градови попут Дубровника, Сплита, Ровиња и острва попут Хвара налазе се под незапамћеним притиском туриста. ЧетГПТ истиче да се у том периоду губи аутентични доживљај одмора и преобликује у чекање у редовима, саобраћајне чепове и претрпане плаже.
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Систем генеративне АИ савјетује путницима који траже опуштање и одмор да врхунац сезоне на Јадрану избјегну, јер неподношљива густина туриста на малом простору ствара непрекидни стрес. Према анализи алгоритма, локална инфраструктура тешко подноси толику концентрацију посјетилаца одједном.
Када анализира Грчку, ЧетГПТ наглашава неколико кључних предности које ову земљу чине знатно привлачнијом опцијом за љетовање у августу. Прије свега, Грчка се бори са гужвама на сасвим другачији начин захваљујући својој географији. Са хиљадама острва и изузетно дугачком обалом, туристички притисак је драстично распршен, па је туристима далеко лакше да пронађу мирна мјеста и скривене плаже чак и усред сезоне.
Такође, вјештачка интелигенција наводи да Грчка нуди знатно разноврснији распон цијена. Од луксузних опција на Миконосу и Санторинију, па све до изузетно приступачних породичних дестинација на сјеверу Грчке, Халкидикију и мањим острвима, понуда је флексибилнија и прилагођена сваком џепу.
Анализирајући утиске туриста, ЧетГПТ је уочио да Грчка и даље задржава висок ниво традиционалног гостопримства. У многим грчким тавернама и даље можете добити бесплатан десерт, воће или пиће добродошлице, док се у Хрватској све чешће наплаћује и сама резервација стола или услуживање.
Алгоритам показује да туристи у Грчкој за исти износ новца добијају знатно више садржаја, бољу храну у ресторанима и опуштенију атмосферу него на препуном и скупом хрватском приморју у августу.
(Курир)
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