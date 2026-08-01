Аутор:АТВ редакција
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Данас је постављен нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн.
Овим је направљен је значајан корак у реконструкцији једне од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској.
Подсјећамо, постављање надвожњака дио је пројекта реконструкције магистралног пута и модернизације саобраћајне инфраструктуре на овој дионици, с циљем повећања безбједности и проточности саобраћаја.
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Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић раније је изјавио да ће се изградња новог надвожњака одвијати паралелно са реконструкцијом магистралног пута.
Возачима се и даље савјетује додатни опрез у зони градилишта, гдје је на снази привремена регулација саобраћаја до завршетка свих планираних радова.
Радови ће бити настављени уређењем прилазних саобраћајница и завршним грађевинским захватима.
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