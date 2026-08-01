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Алкараз о Ђоковићу: Ту нема никакве дискусије

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 14:01

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Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

За Карлоса Алкараза нема дилеме. Новак Ђоковић је неприкосновен када су у питању кретање на терену и карактеристично клизање које имају печат Србина.

Млади шпански ас јавно је указао поштовање српском тенисеру, сврставши га на само чело ове категорије.

Повод за реакцију била је објава на званичном Инстаграм профилу АТП-а, гд‌је су навијачи позвани да изаберу играча са најбољим кретањем на туру. У конкуренцији су се, поред Ђоковића и Алкараза, нашли и Рафаел Надал и Енди Мари.

Међу хиљадама одговора навијача, посебну пажњу привукао је управо коментар шпанског тенисера, који је без оклевања свој глас дао Ђоковићу.

"Ђоковић. Овд‌је нема никакве дискусије", написао је шпански тенисер.

Српски тенисер наредни наступ планира на Мастерсу у Синсинатију, који ће му послужити као завршна припрема за УС Опен.

Шпанац се, с друге стране, такође припрема за наставак сезоне и очекује се да буде међу главним фаворитима на посљедњем гренд слему године, заједно са Ђоковићем и Јаником Синером, преносе Независне новине.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Карлос Алкараз

тенис

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