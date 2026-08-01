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Метеоролози најављују паклену недјељу: Температура до 42 степена

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 14:48

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Сунце
Фото: pexels/Erkan Utu

У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити сунчано и вруће, са температуром ваздуха до 42 степена Целзијусова.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у другом дијелу дана на југу и истоку повремено појачан, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Јутарња температура ваздуха биће од 17 до 23, на југу до 27, а највиша дневна од 33 до 39, на југу до 42 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

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