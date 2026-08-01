Метеоролози најављују паклену недјељу: Температура до 42 степена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити сунчано и вруће, са температуром ваздуха до 42 степена Целзијусова.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у другом дијелу дана на југу и истоку повремено појачан, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Здравље
Симптоми који показују да се тијело није опоравило након високих температура
Јутарња температура ваздуха биће од 17 до 23, на југу до 27, а највиша дневна од 33 до 39, на југу до 42 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
03
15
50
15
48
15
37
15
32
Тренутно на програму