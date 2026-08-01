Ако на Илиндан испоштујете овај обичај, пратиће вас здравље и радост цијеле године

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници сутра славе један од највећих хришћанских празника, Светог Илију Громовника. Какво предање и какви обичаји се везују за овог свеца и овај датум?
Свети Илија пророковао је 25 година. На сам празник мијења се вријеме па се каже “од Светог Илије сунце све милије”.
Бројни су обичаји за овај празник. Према тим обичајима, не треба радити у пољу да усјеви не би сагорјели од сунца. Када на велики празник пуцају громови, вјерује се да Свети Илија гађа ђаволе, па се не ваља крстити да се ђаво не би сакрио под крст у који гром не удара. Сматра се да би требало добро гледати мјесто гдје гром удари зато што је то знак да се ту крије нечастиви.
Вјерује се да се Свети Илија вози на ватреним колима која вуку четири коња, из чијих ноздрва избија пламен. Грмљавина које би могла да се чује на тај дан, заправо је тутњава његових кола.
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Обичај је да се на празник Светог Илије једе мед како бисмо били здрави цијеле године. Један од обичаја “каже” и да би требало дјеци намазати образе медом како би била радосна.
Постоји и предање да је управо Свети Илија тај који одређује када и гдје ће пасти киша, а када ће владати период суше. Ако на Светог Илију падне блага киша, то се сматра благословом, према народном вјеровању. Према прогнозама, очекује се сутра тропско вријеме, без падавина, пише Жена Блиц.
Навешћемо и овај обичај: на Светог Илију не би требало да се купате у ријеци и да залазите у њене дубине, јер вода на овај дан чудним шумом “дозива” своје жртве.
Свети Илија, старозаветни пророк и новозаветни хришћански светитељ, веома је поштован у православљу. Да је један од најпоштованијих светитеља међу Србима, потврђују и бројне манифетсације, сабори и вашари који се одржавају широм Србије на овај дан.
Светог Илију или Громовника народ сматра најсиловитијим међу огњеним свецима, па га светкује с огромним страхопоштовањем.
Српски народ многе природне појаве приписује Светом Илији, ком је преласком у хришћанство приписао и многе особине свог старог бога Перуна, који је управљао муњама и громовима. По народној традицији, Свети Илија се вози у ватреним колима која вуку четири коња, из чијих ноздрва избија пламен, а грмљавина је тутњава његових кола којима се вози по небу и облацима.
Вјерује се да Свети Илија није умро, већ да се жив, у својим пламеним кочијама, вазнео на небо, па се та сцена, такође, слика на празничким илинданским иконама.
Према предању, Илија је родом из Тесвита, па чега је прозван Илија Тесвићанин. Помиње се у Талмуду, Библији и Курану. Ипак, већина мало зна о његовом правом животу.
Илија или Елаја је био израелски пророк из 9. вијека прије нове ере. По предању, када се Илија родио, његов отац Савах је видио око њега анђеле који га повијају огњем и хране пламеном, што је било знамење његовог пламеног карактера и силе.
Илија је био у сукобу са тадашњим царем Ахавом који је био одбацио хришћанску вјеру због жене Језавеље. Пророк Илија му се супротставио и показао моћ Божију: три и по године године није било кише. Вјерује се да је управо због своје моћи и огња толико поштован у народу.
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