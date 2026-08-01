Пљачка у Хатон Гардену: Највећа пљачка у историји Британије

Извор:
АТВ
'Пљачка у Хатон Гардену' је криминалистички акциони трилер из 2017. године, у режији Ронија Томпсона.
Радња прати тајанственог младића који, уз помоћ четири остарјела криминалца, покушава оно што је наизглед немогуће.
Док су им за петама и мафија и полиција, они покушавају да пробију бетонски и челични трезор у чувеној драгуљарској четврти у Лондону, Хатон Гардену, и тако почине највећу пљачку у историји Велике Британије.
Филм је инспирисан истинитим догађајем, пљачком која се догодила у апролу 2015. године.
Пљачка у Хатон Гардену - недјеља у 22 часа и 30 минута.
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