Logo

Пљачка у Хатон Гардену: Највећа пљачка у историји Британије

Извор:

АТВ

01.08.2026 10:00
Пљачка у Хатон Гардену: Највећа пљачка у историји Британије
Фото: атв

'Пљачка у Хатон Гардену' је криминалистички акциони трилер из 2017. године, у режији Ронија Томпсона.

Радња прати тајанственог младића који, уз помоћ четири остарјела криминалца, покушава оно што је наизглед немогуће.

Док су им за петама и мафија и полиција, они покушавају да пробију бетонски и челични трезор у чувеној драгуљарској четврти у Лондону, Хатон Гардену, и тако почине највећу пљачку у историји Велике Британије.

Филм је инспирисан истинитим догађајем, пљачком која се догодила у апролу 2015. године.

Пљачка у Хатон Гардену - недјеља у 22 часа и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

страни филмови

АТВ

Више из рубрике

Ћао инспекторе: Боки и Пајко на задатку

Емисије

Ћао инспекторе: Боки и Пајко на задатку

15 ч

0
Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

Емисије

Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

1 д

0
Уски пролаз: Између живота и смрти

Емисије

Уски пролаз: Између живота и смрти

6 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: О роду кукуруза, органским трешњама и ергели 'Вучијак'

6 д

0

  • Најновије

11

18

Инфантино званично одустао од продаје ФИФА такмичења

11

13

Тадић: Ипак граница постоји

11

04

Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

10

58

Ватра се проширила на територију Читлука

10

50

Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима