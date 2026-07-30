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Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

Извор:

АТВ

30.07.2026 18:05
Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина
Фото: атв

Гледаоце АТВ-а од уторка очекује нова криминалистичка серија 'Смртоносни тропи', чије је мјесто злочина Колумбово 'Острво цвијећа', Мартиник. Тропски рај на прагу је тога да постане пакао, а главни спасиоци су сталожена и педантна полицajкa која долази из Париза на Мартиник и импулсивна локална инспекторка.

Дивије полицајке, потпуно различитих карактера и пословних приступа, приморане су да удруже снаге како би закон и ред поново владао Мартиником, карипским драгуљем чије мрачне тајне за собом остављају трагове, злочине и мистириозна убиства.

Будите дио истраге и сазнајте шта све може кренути по злу на идиличном острву уз серију 'Смртоносни тропи'.

Не пропустите нове епизоде од уторка, 4. августа, у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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