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У Франуцској приведено 275 људи који се доводе у везу са подметањем пожара

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 18:40

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Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

Француска полиција привела је 275 људи у вези са шумским пожарима на југу земље, а 70 одсто случајева укључује намјерно подметање пожара, рекао је министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

"Од почетка овог периода приведено је 275 лица, што је довело до око 30 хапшења", рекао је Нуњез на конференцији за новинаре.

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Он је истакао да је укупан број пожара у Француској од почетка 2026. године достигао 14.131, а да је ситуација и даље тешка због топлотног таласа који је без преседана.

Нуњез је упозорио да је ватрени фронт у југозападном департману Жиронда захватио појас дужине 240 километара и још није под контролом.

"Пожар је стабилизован, али није под контролом. Још увијек постоји много зона избијања пожара, како унутар, тако и ван периметра", истакао је Нуњез.

Чак 3.300 ватрогасаца, 1.500 војника, више од 1.200 полицајаца и жандарма, и 24 авиона учествује у гашењу пожара. Процјењује се да је у Жиронди изгорјело 42.000 хектара земље.

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Европа је захваћена једним од најтоплијих периода посљедњих година, а Шпанија, Португалија, Француска, Италија и Грчка најтеже су погођене, подсјећа РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

Француска

пожар

подметање пожара

хапшење

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