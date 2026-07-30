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Пожар гута грчко острво, хиљаде људи евакуисано

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:11

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Шумски пожар гори у области Ретимно на јужном грчком острву Крит у сриједу, 29. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Giannis Angelakis

Хиљаде људи су евакуисане на грчком острву Крит због шумских пожара, који потпомогнути јаким вјетровима, угрожавају туристичка одмаралишта и села.

Два ватрогасца погинула су јуче на острву када су остала заробљена док су се борила са пожаром у близини села Крија Вриси у региону Ретимно.

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Трећи ватрогасац је погинуо у близини лучког града Гитео на Пелопонезу.

Удари вјетра на Криту достигли су 125 километара на час, а око 8.000 људи је евакуисано из својих домова.

Грчка је једна од земаља Европе које се суочавају са разорним пожарима и сушом.

Пожар који је избио јуче у области Ретимно на Криту данас се проширио уништавајући куће и пољопривредно земљиште.

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То је један од највећих пожара који су тренутно активни на острву и још је ван контроле, наводи Би-Би-Си.

(Срна)

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Грчка

пожар

евакуација

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