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Шта значи ако на Илиндан пада киша, а шта ако је сунчано

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:57

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Шта значи ако на Илиндан пада киша, а шта ако је сунчано

Илиндан, празник посвећен Светом Илији Громовнику, обиљежава се сваке године 2. августа и један је од најпоштованијих светаца у српском народу.

О Светом Илији, који према вјеровању "вози ватрена кола по небу" и доноси грмљавину, кишу и непогоде, постоји читав низ предања.

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Једно од најраспрострањенијих тиче се времена на дан празника.

Шта значи када пада киша на Илиндан?

Према народном вјеровању, ако на Илиндан пада киша, то се сматра озбиљним знаком из природе, а тумачења су различита:

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Киша на Илиндан најављује дугу и тешку зиму – у многим крајевима Србије вјерује се да ће, ако падне киша тог дана, зима бити хладна, са снијегом који рано стиже и дуго траје.

Симбол прочишћења и Божје опомене – неки вјерују да је киша знак да Свети Илија "пере гријехе народа" и опомиње на промјену понашања, позивајући људе да се окрену вјери, моралу и поштовању природног реда.

Киша као заштита од грома – у неким крајевима се вјерује да, ако падне киша на Илиндан, Свети Илија "спушта ватру на земљу" да би спријечио пожаре и сушу, па киша има заштитно значење.

Народна пословица каже: "Од Илиндана, сунце све хладније с неба сија"

У аграрним срединама Илиндан је означавао прелаз између љета и јесени, јер се након овог празника, према предању, не иде више на купање у ријекама, јер је "вода од Светог Илије хладна и опасна".

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Такође, постојало је вјеровање да, ако је на Илиндан ведро и топло, биће још доста сувих и топлих дана, а ако падне киша – слиједе мјесеци са пуно невремена, болести и губитака у љетини, пише "Стил".

Свети Илија и природне силе

Свети Илија је у хришћанској традицији познат као громовник, пророк и чувар правде.

Његова појава повезује се с ватром, грмљавином и непредвидивим временским приликама.

Сматрало се да он "вози небеска кола и баца громове на нечастиве силе", па када се на његов дан огласи небо, то се доживљавало као знак борбе добра против зла.

Зато се вјеровало да киша, грмљавина и олуја на Илиндан нису случајни, већ да имају дубоко симболичко значење – позив на покајање, обнављање вјере и поштовање божанског реда.

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Тагови :

Илиндан

Вријеме на Илиндан

народно вјеровање

вјеровање

Киша

Сунце

врућина

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