Шта значи ако на Илиндан пада киша, а шта ако је сунчано

Аутор:АТВ редакција
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Илиндан, празник посвећен Светом Илији Громовнику, обиљежава се сваке године 2. августа и један је од најпоштованијих светаца у српском народу.
О Светом Илији, који према вјеровању "вози ватрена кола по небу" и доноси грмљавину, кишу и непогоде, постоји читав низ предања.
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Једно од најраспрострањенијих тиче се времена на дан празника.
Према народном вјеровању, ако на Илиндан пада киша, то се сматра озбиљним знаком из природе, а тумачења су различита:
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Киша на Илиндан најављује дугу и тешку зиму – у многим крајевима Србије вјерује се да ће, ако падне киша тог дана, зима бити хладна, са снијегом који рано стиже и дуго траје.
Симбол прочишћења и Божје опомене – неки вјерују да је киша знак да Свети Илија "пере гријехе народа" и опомиње на промјену понашања, позивајући људе да се окрену вјери, моралу и поштовању природног реда.
Киша као заштита од грома – у неким крајевима се вјерује да, ако падне киша на Илиндан, Свети Илија "спушта ватру на земљу" да би спријечио пожаре и сушу, па киша има заштитно значење.
У аграрним срединама Илиндан је означавао прелаз између љета и јесени, јер се након овог празника, према предању, не иде више на купање у ријекама, јер је "вода од Светог Илије хладна и опасна".
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Такође, постојало је вјеровање да, ако је на Илиндан ведро и топло, биће још доста сувих и топлих дана, а ако падне киша – слиједе мјесеци са пуно невремена, болести и губитака у љетини, пише "Стил".
Свети Илија је у хришћанској традицији познат као громовник, пророк и чувар правде.
Његова појава повезује се с ватром, грмљавином и непредвидивим временским приликама.
Сматрало се да он "вози небеска кола и баца громове на нечастиве силе", па када се на његов дан огласи небо, то се доживљавало као знак борбе добра против зла.
Зато се вјеровало да киша, грмљавина и олуја на Илиндан нису случајни, већ да имају дубоко симболичко значење – позив на покајање, обнављање вјере и поштовање божанског реда.
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