Најпопуларнија имена за дјечаке код Срба кроз историју: Нека су и данас позната

Аутор:АТВ редакција
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Многа имена која данас чујемо свакодневно имају коријене старе неколико стотина година. Срби су од 15. до 19. вијека носили имена која су одражавала вјеру, породичну традицију, славенско насљеђе, али и утицај великих историјских догађаја.
У старим црквеним књигама, повељама и записима могу се пронаћи имена која су и данас позната, али и она која су готово нестала из употребе.
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У периоду након пада средњовјековне српске државе под османску власт, међу Србима су се задржала стара народна имена, али су све већи значај добијала и хришћанска имена светитеља. Име је често бирано према породичној традицији, крсној слави или по узору на владаре, јунаке и црквене великодостојнике.
Међу старим словенским именима посебно су се издвајала она попут Вука, Вукашина, Милоша, Радована, Радослава, Драгослава и Богдана. Ова имена била су присутна још у средњем вијеку, а многа од њих опстала су кроз генерације. Посебно је име Вук имало снажну симболику, јер је у народној традицији вук представљао снагу и заштиту.
Са ширењем и јачањем православне традиције међу Србима, све чешће су се давала имена хришћанског поријекла. Тако су међу становништвом била веома распрострањена имена Јован, Никола, Стефан, Петар, Марко, Павле, Ђорђе, Лазар и Сава. Велики утицај имала је Српска православна црква, па су имена светитеља често преношена кроз породице.
Током 17. и 18. вијека у записима из српских крајева могу се пронаћи и имена која су данас рјеђа, попут Арсеније, Атанасије, Симеон, Теодор, Максим и Данило. Ова имена била су нарочито присутна међу свештенством, образованим слојем становништва и људима који су били повезани са манастирима.
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У 19. вијеку, са буђењем националне свијести и стварањем модерне српске државе, поново постају веома популарна традиционална имена. У том периоду међу познатим личностима истицали су се Милош Обреновић, Карађорђе Петровић, Петар, Михаило и Јован, па су многа од тих имена добила додатну популарност међу народом, преноси Глас Српске.
Историчари наводе да су лична имена важан траг за проучавање живота обичних људи у прошлости. Она показују културне утицаје, вјерску припадност и везе између различитих генерација. Иако су се нека имена изгубила, велики број њих и данас живи у српском народу.
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