За хладнији стан током љета не треба вам клима: Испробајте овај трик

Аутор:АТВ редакција
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Док се током тропских дана многи ослањају на климу и вентилаторе, Грци већ генерацијама користе једноставан трик који помаже да дом остане пријатнији чак и када температуре напољу прелазе 35 степени.
Тајна није у скупим уређајима, већ у начину на који се простор штити од топлоте.
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Метода позната као "метода пећине" заснива се на једноставном принципу, боље је спријечити да топлота уђе у дом него покушавати да расхладите простор када се већ загрије.
Овај трик посебно је користан током врелих љетних дана, када се станови и куће брзо загријавају због директног сунчевог зрачења.
Суштина грчке методе је да се дом претвори у својеврсно природно склониште од сунца. То значи да ролетне и завјесе треба држати затвореним у периоду када су сунчеви зраци најјачи, како топлота не би продрла кроз прозоре.
Многи праве грешку тако што широм отварају прозоре чим осјете врућину, али током најтоплијих сати дана то може имати супротан ефекат. Умјесто да расхладите простор, у њега улази још топлији ваздух споља.
Најбоље вријеме за провјетравање је рано ујутру или касно увече, када су температуре ниже и ваздух пријатнији.
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Принцип није да дом буде потпуно мрачан, већ да се смањи количина топлоте која улази унутра. Ролетне могу бити подешене тако да пропуштају довољно дневне свјетлости, али да блокирају директне сунчеве зраке.
Према ријечима стручњака за опремање простора, ова метода функционише управо зато што спречава загријавање површина у дому. Када се зидови, подови и намјештај мање загрију током дана, простор ће и касније остати пријатнији.
Осим заштите од сунца, на температуру у дому утичу и мале свакодневне навике. Лагана памучна постељина може бити пријатнија током љетних ноћи јер боље упија влагу и омогућава кожи да лакше регулише температуру.
Важно је и избјегавати додатне изворе топлоте у најтоплијем делу дана, попут дугог кувања уз укључену рерну или непотребног рада електричних уређаја.
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"Метода пећине" не захтијева улагања, реновирање нити посебну опрему. Потребно је само прилагодити навике и искористити оно што већ постоји у сваком дому, завјесе, ролетне и прави тренутак за провјетравање.
Можда није замјена за климу током екстремних врућина, али може значајно помоћи да се простор спорије загријава и да љетни дани буду подношљивији.
(Она.рс)
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