Да ли на Огњену Марију смије да се укључи веш машина

Аутор:АТВ редакција
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Данас празнујемо Огњену Марију, а на друштвеним мрежама повела се полемика да ли је на овај дан гријех укључити веш машину, кувати ручак или обављати друге кућне послове?
Док се многи и даље придржавају народних обичаја да се на Огњену Марију ништа не ради, свештеници поручују да је суштина празника нешто сасвим друго.
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Иако Огњена Марија није у црквеном календару обиљежена црвеним словом, у народу се сматра једним од најпоштованијих љетњих празника.
Посебно међу женама постоји обичај да се тог дана не обављају кућни послови, нити радови у пољу, јер се вјерује да тада, због великих врућина, "горе небо и земља".
И поред тога неки вјерници се и данас питају да ли на овај дан могу укључити бар веш машину управо због тога што празник није обиљежен црвеним словом.
Међутим, према учењу Српске православне цркве, питање да ли ће неко укључити веш машину није оно што одређује да ли поштује празник.
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Ђакон Вељко Станојевић раније је објаснио да је много важније како вјерник проводи празнични дан него да ли ће притиснути дугме на кућном апарату.
"Ако то не урадимо, односно не одемо на литургију, тотално је небитно да ли си кликнуо дугме да машина опере веш", поручио је Станојевић и додао:
"Упалити веш машину послије литургије сигурно нам Бог неће узети за гријех".
Другим ријечима, према учењу Цркве, проблем није у прању веша или припреми оброка, већ у томе да ли човјек празник проводи у молитви, одласку на литургију и духовном сабирању.
Свештеници подсјећају да занемаривање вјере и смисла празника представља много већи проблем од обављања основних кућних послова.
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Зато се, уколико је празник обиљежен на достојан начин, послови попут кувања, чишћења или прања веша не сматрају гријехом.
Због тога је одговор на дилему која сваке године подијели вјернике прилично јасан. Укључивање веш машине само по себи није гријех, али је суштина да се не заборави смисао празника и његово духовно обиљежавање.
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