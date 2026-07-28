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Докторица упозорила родитеље: Ово је најопаснија ствар за дјецу на плажама

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 21:39

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Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.
Фото: Ashley K Bowen/Pexels

Многи родитељи током љетних одмора проводе вријеме са својом дјецом на плажама. Међутим, боравак уз носи и одређене ризике, на које је упозориа докторица хитне помоћи.

Др Самантха Реедер специјалистица је хитне медицине која активно ради као докторица, а на друштвеним мрежама често дијели едукативне садржаје. Као мајка двоје мале дјеце, својим п0ратиоцима редовно даје савјете о припреми за ситуације у којима је потребна брза реакција.

У једном од посљедњих видеа показала је двоје дјеце како се играју у пијеску на плажи. На снимку је поставила питање: "Ја сам докторица хитне медицине. Можете ли погодити шта је најопасније на овом видеу?"

Одговор је изненадио многе.

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- Сви погађају да је ријеч о плими. Али најопаснија ствар је телефон којим снимам. Ја сам докторица хитне медицине и знам да је утапање тихо – нема прскања, нема викања, ништа попут сцена из филмова. Довољно је око 20 секунди. Толико траје да снимите један видео - написала је.

Важан савјет

Родитељима је потом упутила једноставан, али важан савјет.

- Док сте уз воду, одредите једну особу која ће бити задужена искључиво за надзор дјеце. Та особа не смије користити мобилни телефон и цијело вријеме мора пратити дјецу. Замијените се сваких 15 минута или у размаку који вам одговара. То је њен једини задатак. Сачувајте овај савјет прије сљедећег одласка на плажу - поручила је докторица, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дијете

Плажа

докторица

Родитељи

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