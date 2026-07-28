Авио-компаније путницима нуде новац да добровољно напусте летове

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Екстремна врућина натјерала приморала је авио-компаније да смање тежину авиону при полијетању, па су због тога компаније у Лас Вегасу понудиле путницима до 2.500 долара да добровољно напусте летове.
"Понуђено нам је 2.500 долара да се добровољно јавимо да напустимо авион због ограничења тежине усљед времена, то никада раније нисам доживио", рекао је један од путника.
Температура у Лас Вегасу 24. јула достигла је 43 степена Целзијуса, смањујући густину ваздуха и отежавајући полијетања.
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Као резултат тога, авио-компаније су биле приморане да ослободе до половине сједишта у авионима да би што више смањиле тежину авиона.
Више од 580 летова у Лас Вегасу данас и наредних дана одгођено је због екстремне врућине, пише "Њујорк пост".
(Срна)
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