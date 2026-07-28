Јапан погодио разоран земљотрес, а потом и језива експлозија - више мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Амерички геолошки завод процијенио је да је земљотрес који је данас погодио Кумамото био магнитуде 6,8 степени Рихтерове скале.
Земљотрес је првобитно забиљежен као потрес магнитуде 7,1, а Јапанска метеоролошка агенција и даље наводи прелиминарну магнитуду од 7,1.
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Процјене магнитуде често се накнадно мијењају након што сеизмолози прикупе и анализирају додатне податке. Због тога понекад прође неколико дана прије него што стручњаци постигну сагласност о коначној процјени магнитуде земљотреса.
На друштвеним мрежама појавио се и снимак разорне експлозије.
Медији су претходно јавили да је у тржном центру “Еон” у префектури Кумамото дошло до експлозије усљед које се срушио цијели други спрат.
🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB— World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026
Према најновијим информацијама, потврђено је да је више људи погинуло у тржном центру који се урушио у Кумамоту, јавља "ТВ Асахи", позивајући се на извор из полиције док се 20 до 30 особа воде као нестале у тржном центру.
Страхује се да је много људи остало заробљено у рушевинама зграде тржног центра након експлозије која се догодила након земљотреса, преноси национална телевизија ТБС, позивајући се на неименоване изворе из локалне полиције.
Компанија "Еон Мол", која управља тржним центром, претходно је саопштила да је до експлозије дошло након што су запослени и купци већ били евакуисани из тржног центра због земљотреса који је погодио ову префектуру у 16.27 часова по локалном времену (10.27 по средњеевропском времену).
Више особа се води нестало након што се данас урушио димњак у фабрици у Кумамоту на југозападу Јапана након земљотреса, јавила је јапанска новинска агенција НХК, позивајући се на Националну полицијску агенцију.
Полицијски извори наводе да је изгубљен контакт са између 20 и 30 запослених.
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Наводи се да се инцидент догодио у погону “Јацуширо” компаније “Нипон Пејпер Индустрис” који представља значајан производни објекат на том подручју.
У земљотресу је повријеђено неколико људи, а након потреса обустављен је жељезнички саобраћај у региону Кјушу, укључујући линије брзог воза Шинкансен, саопштила је железничка компанија Кјушу, пренијела је раније данас агенција Кјодо.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
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Надлежни су потврдили да нису пронађене неправилности у нуклеарним електранама Генкаи у префектури Сага и Сендаи у префектури Кагошима и да се нивои зрачења око мерних станица нису погоршали.
Према подацима локалне компаније “Кјушу електрик павер” више од 48.000 домаћинстава у том подручју тренутно је без струје, али снабдевање електричном енергијом се постепено нормализује.
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Нуклеарна електрана “Сендаи”, која се налази на око 100 километара од епицентра земљотреса, није претрпела никаква оштећења, саопштила је Међународна агенција Уједињених нација за атомску енергију (ИАЕА) позивајући се на информације јапанског Регулаторног тијела за атомску енергију.
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