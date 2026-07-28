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Бивша цимерка оптужила Кристијана Голубовића: "Хтио да качи компромитујуће слике супруге"

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:53

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Кристијан Голубовић ријалити учесник
Фото: Youtube/ screenshot

Некадашња такмичарка "Фарме", Јорданка Денчић, која је била јако блиска са Кристијаном Голубовићем, оптужила је некадашњег другара за уцјену.

Како се њих двоје раније нису одвајали, њу су кренули да оптужују, али и тјерају да се огласи након што је Кристијана оптужила бивша партнерка Кристина да је мучио и убио пса.

Јорданка се огласила, али сада није имала нимало лијепе ријечи за Голубовића.

"Поздрав људи, сви ме питате за Кристијана, као јаој, била си добра са њим, шта се десило??? Што га сада пљујеш", рекла је Јорданка у обраћању.

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"Јесте, истина, била сам добра са њим, али да ми је рођени отац рекао то што ми је он рекао, у смислу да ће да качи голе слике и снимке своје супруге Кристине, да ће све то да качи јавно.. Ја сам му аутоматски рекла: "Друже, ти испадаш цинкарош ако то радиш и да ми је отац или брат рођени рекао да ће то да уради, да ће од неке рибе да качи порнографски садржај, ја бих се одрекла од њега, а не да је неки Критијан, ј**ени Голубовић", казала је она, оптужујући старог друга за уцјене", преноси Блиц.

"Не интересује ме ко је, јер сам женско и полазим од себе", нагласила је она, па дала подршку Кристини.

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Тагови :

Кристијан Голубовић

ријалити

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