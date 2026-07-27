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Ведрана Рудан емотивно и искрено о борби са тешком болешћу: ''Умријећу''

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 19:38

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Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot

Хрватска књижевница Ведрана Рудан се већ неко вријеме бори са тешком болешћу. Сада је поново потресла јавност емотивном и искреном колумном говорећи о борбама кроз које пролази.

Она је проговорила о животу онколошких пацијената и људима који се свакодневно боре за њих.

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У свом препознатљивом, директном стилу, Рудан је описала искуства са ријечке онкологије, али је овог пута највећу пажњу посветила медицинским сестрама, за које сматра да су прави хероји здравственог система.

- У групи сам 'оних којима је најтеже'. Зато знам да ми није најтеже. Умријећу, умријеће и други - написала је Рудан, па се емотивно дотакла и његе коју јој у овим тешким данима пружа породица:

- Тренутно сам код куће. О мени брине породица. Супа, чај, храна чврста, мека, прање на кревету... Глумим како дремуцкам. Срамота ме је. На које сам гране пала. Кад им то кажем чујем само једну реченицу - ти си наша.

Посебно емотивно говорила је о медицинским сестрама које, како каже, упркос исцрпљујућим смјенама и тешким условима рада, сваком пацијенту приступају са пажњом и осмијехом.

- Чија сам кад сам у болници дању и ноћу, кад у три ујутро осјетим руку на челу, кад у пет сестре видим како односе мој отпад који се мени бескрајно гади... Нисам богата, да јесам, дала бих им све што имам - истакла је књижевница, додајући да јој оне увек скромно одговарају да је то "њихов позив". Због тога се отворено запитала: "Могу ли смјене од 0 до 24 бити нечији позив или је то ипак хрватски државни злочин?"

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Посебно ју је дирнуо гест докторке Иване, која је својим колегиницама организовала једнодневни излет бродићем како би им, макар накратко, омогућила предах од свакодневног притиска и тешких дежурстава.

- Докторка Ивана је пукла. Није више могла да издржи патње својих колегиница... Између Цреса и Крка Јадраном је пловио брод весеља - навела је она.

Без устручавања, Рудан је изнијела и податке о зарадама, истичући да ове хероине примају од 1.200 до 2.000 евра, уз горку опаску да су "медицинске сестре пацови који сметају на путу".

Оштар апел грађанима: "Не окрећите главу!"

На крају колумне, насловљене "Медицинске сестре одахнуће кад издахну", Ведрана Рудан упутила је снажан апел јавности да не затвара очи пред проблемима у здравственом систему, поручивши да највећи терет често носе управо они који брину о најтежим пацијентима.

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- Треба ли хрватски грађани ћутке да гледају како њихове најдраже чупа рак из живота, а њихову дјечицу дави у загрљају сестара? - закључила је Ведрана Рудан.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ведрана Рудан

књижевница

Болест

канцер

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