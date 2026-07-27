Ведрана Рудан емотивно и искрено о борби са тешком болешћу: ''Умријећу''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хрватска књижевница Ведрана Рудан се већ неко вријеме бори са тешком болешћу. Сада је поново потресла јавност емотивном и искреном колумном говорећи о борбама кроз које пролази.
Она је проговорила о животу онколошких пацијената и људима који се свакодневно боре за њих.
Друштво
Не жели новац: Ауто поклања болесној особи којој је најпотребнији
У свом препознатљивом, директном стилу, Рудан је описала искуства са ријечке онкологије, али је овог пута највећу пажњу посветила медицинским сестрама, за које сматра да су прави хероји здравственог система.
- У групи сам 'оних којима је најтеже'. Зато знам да ми није најтеже. Умријећу, умријеће и други - написала је Рудан, па се емотивно дотакла и његе коју јој у овим тешким данима пружа породица:
- Тренутно сам код куће. О мени брине породица. Супа, чај, храна чврста, мека, прање на кревету... Глумим како дремуцкам. Срамота ме је. На које сам гране пала. Кад им то кажем чујем само једну реченицу - ти си наша.
Посебно емотивно говорила је о медицинским сестрама које, како каже, упркос исцрпљујућим смјенама и тешким условима рада, сваком пацијенту приступају са пажњом и осмијехом.
- Чија сам кад сам у болници дању и ноћу, кад у три ујутро осјетим руку на челу, кад у пет сестре видим како односе мој отпад који се мени бескрајно гади... Нисам богата, да јесам, дала бих им све што имам - истакла је књижевница, додајући да јој оне увек скромно одговарају да је то "њихов позив". Због тога се отворено запитала: "Могу ли смјене од 0 до 24 бити нечији позив или је то ипак хрватски државни злочин?"
Свијет
Преживјели планинари идентификовали тијела колега који су страдали на Елбрусу
Посебно ју је дирнуо гест докторке Иване, која је својим колегиницама организовала једнодневни излет бродићем како би им, макар накратко, омогућила предах од свакодневног притиска и тешких дежурстава.
- Докторка Ивана је пукла. Није више могла да издржи патње својих колегиница... Између Цреса и Крка Јадраном је пловио брод весеља - навела је она.
Без устручавања, Рудан је изнијела и податке о зарадама, истичући да ове хероине примају од 1.200 до 2.000 евра, уз горку опаску да су "медицинске сестре пацови који сметају на путу".
На крају колумне, насловљене "Медицинске сестре одахнуће кад издахну", Ведрана Рудан упутила је снажан апел јавности да не затвара очи пред проблемима у здравственом систему, поручивши да највећи терет често носе управо они који брину о најтежим пацијентима.
Регион
Колапс на граници са Хрватском и Црном Гором
- Треба ли хрватски грађани ћутке да гледају како њихове најдраже чупа рак из живота, а њихову дјечицу дави у загрљају сестара? - закључила је Ведрана Рудан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
22
19
22
11
22
10
22
05
21
56
Тренутно на програму