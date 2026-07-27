Преживјели планинари идентификовали тијела колега који су страдали на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Процес идентификације страдалих бх. планинара на планини Елбрус је завршен, а тијела погинулих препознали су преживјели чланови зеничке експедиције.
Након тога слиједи обдукција, а потом и организација транспорта посмртних остатака у Босну и Херцеговину.
Свијет
Извучена тијела свих планинара из БиХ који су погинули током успона на Елбрус
Тежак задатак идентификације настрадалих колега преузели су планинари који су преживјели трагедију, чиме је окончана прва фаза процедура које проводе надлежни руски органи након извлачења тијела с планине.
Сљедећи корак подразумијева обдукцију тијела страдалих алпиниста, која би, према процедурама у Русији, требала бити завршена у наредна два дана. Тек након окончања свих медицинско-правних процедура и прибављања потребне документације почеће организација транспорта тијела у Босну и Херцеговину.
Како би пружили помоћ преживјелим колегама, али и олакшали сложене административне и логистичке активности око њиховог повратка у домовину, сутра у Русију путују двојица припадника Горске службе спашавања (ГСС) Зеница.
Подсјећамо, у великој трагедији на планини Елбрус у Русији живот је изгубило пет чланова експедиције из Зенице. Иако су иза себе имали богато планинарско искуство и бројне захтјевне успоне, кобним су се показали изузетно тешки временски услови на Кавказу, преноси Аваз.
Свијет
Русија разматра строжа правила за планинаре након трагедије на Елбрусу
У овој несрећи страдали су Алма Окановић, Денис Окановић, Нермин Талам, Алмир Кривдић и др. Мелиха Чаушевић, чија је смрт потресла планинарску заједницу.
Због ове трагедије раније је најављено проглашење Дана жалости у Федерацији Босне и Херцеговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
22
23
22
19
22
11
22
10
22
05
Тренутно на програму