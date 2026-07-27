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Преживјели планинари идентификовали тијела колега који су страдали на Елбрусу

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 19:04

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Nikita Korchagin

Процес идентификације страдалих бх. планинара на планини Елбрус је завршен, а тијела погинулих препознали су преживјели чланови зеничке експедиције.

Након тога слиједи обдукција, а потом и организација транспорта посмртних остатака у Босну и Херцеговину.

Елбрус планина

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Тежак задатак идентификације настрадалих колега преузели су планинари који су преживјели трагедију, чиме је окончана прва фаза процедура које проводе надлежни руски органи након извлачења тијела с планине.

Сљедећи корак подразумијева обдукцију тијела страдалих алпиниста, која би, према процедурама у Русији, требала бити завршена у наредна два дана. Тек након окончања свих медицинско-правних процедура и прибављања потребне документације почеће организација транспорта тијела у Босну и Херцеговину.

Како би пружили помоћ преживјелим колегама, али и олакшали сложене административне и логистичке активности око њиховог повратка у домовину, сутра у Русију путују двојица припадника Горске службе спашавања (ГСС) Зеница.

Подсјећамо, у великој трагедији на планини Елбрус у Русији живот је изгубило пет чланова експедиције из Зенице. Иако су иза себе имали богато планинарско искуство и бројне захтјевне успоне, кобним су се показали изузетно тешки временски услови на Кавказу, преноси Аваз.

Елбрус планина

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У овој несрећи страдали су Алма Окановић, Денис Окановић, Нермин Талам, Алмир Кривдић и др. Мелиха Чаушевић, чија је смрт потресла планинарску заједницу.

Због ове трагедије раније је најављено проглашење Дана жалости у Федерацији Босне и Херцеговине.

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Алпинисти из БиХ

Елбрус планина

идентификација тијела

Русија

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