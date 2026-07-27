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Гужва и несташица на појединим пумпама због најављеног поскупљења дизела

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:36

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Због најављеног поскупљења плавог дизела за 19 евроценти по литру, на бензинским пумпама у Хрватској уочене су гужве, а несташице у појединим дијеловима Словеније.

Један број бензинских пумпи ограничио је куповину на највише 300 литара.

Нова цијена плавог дизела износи 1,21 евро и на снази ће бити сљедеће двије седмице.

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Пољопривредници желе створити залихе по садашњим цијенама, па је потражња пет пута већа у односу на исти период прошле године, преносе хрватски медији.

Министар пољопривреде Давид Влајчић позвао је све на разумијевање, те навео да је пољопривредницима на располагању 231 милион литара плавог дизела за ову годину, као и да сви морају бити свјесни да дистрибуција зависи од разумног кориштења капацитета и да се не смије угрозити да на пумпама нестане плавог дизела.

(Срна)

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Тагови :

Дизел цијена

цијена дизела

Хрватска

Словенија

бензинска пумпа

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