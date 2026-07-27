Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

Аутор:АТВ редакција
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Жена која је са породицом кренула на љетовање у Хрватску тврди да је због једног килограма парадајза доживјела веома неугодно искуство приликом преласка границе.
Како је за ГП Маљевац испричала, парадајз је понијела за потребе своје породице током боравка на мору, не слутећи да би јој то могло проузроковати озбиљне проблеме. Током граничне контроле поврће је пронађено, након чега је издвојена из колоне и задржана дуже од два сата.
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Према њеним ријечима, осим дуготрајног задржавања, изречена јој је и новчана казна. Ипак, каже да јој је теже од саме казне пао начин на који су се службеници односили према њој током цијелог поступка.
"Нисам имала намјеру ништа кријумчарити нити продавати. Понијела сам килограм парадајза да моја породица има шта појести на мору. Разумијем да постоје правила, али нисам очекивала да ћу због тога бити задржана више од два сата и да ћу се осјећати као да сам починила тешко дјело", испричала је читатељка поменутог портала.
Име граничног прелаза није жељела открити јер, како наводи, не жели јавно прозивати службенике који су радили у тој смјени. Ипак, одлучила је подијелити своје искуство како би упозорила друге путнике да прије поласка добро провјере шта смију уносити преко границе.
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Нагласила је да поштује посао граничне полиције и царинских службеника, али сматра да се према путницима може поступати коректније и с више разумијевања, посебно када је ријеч о људима који из незнања у пртљагу имају малу количину хране намијењену искључиво за личне потребе.
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