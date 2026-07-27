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"Српска изнова доказује величину и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија"

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:47

Коментари:

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"Српска изнова доказује величину и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија"

Портал Сви Срби у Паризу пренио је данас вијест предсједника Милорада Додика да ће иницирати да институције Српске без одлагања помогну Француској у борби са пожарима.

"У тренуцима великих искушења и природних катастрофа, Република Српска изнова доказује своју величину, хуманост и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија", наводи портал ssup.fr.

Додик je, како наводе, упутио снажну поруку подршке народу Француске, која се бори са разорним пожарима, нагласивши да Српска не памти само добро, већ увек наступа одговорно, достојанствено и братски – пружајући руку спаса и пријатељства у најтежим тренуцима.

Додик је истакао да Република Српска, као друштво које добро зна шта значи борба са недаћама и колико је солидарност важна у тешким временима, неће стајати по страни.

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Тагови :

Република Српска

Милорад Додик

Француска

пожар

Помоћ

Коментари (3)

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