"Српска изнова доказује величину и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија"

Аутор:АТВ редакција
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Портал Сви Срби у Паризу пренио је данас вијест предсједника Милорада Додика да ће иницирати да институције Српске без одлагања помогну Француској у борби са пожарима.
"У тренуцима великих искушења и природних катастрофа, Република Српска изнова доказује своју величину, хуманост и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија", наводи портал ssup.fr.
Додик je, како наводе, упутио снажну поруку подршке народу Француске, која се бори са разорним пожарима, нагласивши да Српска не памти само добро, већ увек наступа одговорно, достојанствено и братски – пружајући руку спаса и пријатељства у најтежим тренуцима.
J'exprime ma solidarité avec la France et avec toutes les personnes touchées par les incendies dévastateurs. Mes pensées accompagnent les familles des victimes, les blessés, ceux qui ont perdu leur foyer, ainsi que les pompiers, les services de la protection civile et les…— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 27, 2026
Додик је истакао да Република Српска, као друштво које добро зна шта значи борба са недаћама и колико је солидарност важна у тешким временима, неће стајати по страни.
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