Ковачевић: За Српску важно да је буџет БиХ у суштини смањен, а да су повећане само плате запослених

Аутор:АТВ редакција
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је СНСД-у стало до тога да највећи дио овогодишњег буџета институција БиХ иде за увећање плата запослених у заједничким институцијама БиХ.
Ковачевић је рекао да издвајања Републике Српске за овај буџет институција БиХ, у четири године овог мандата, нису порасла ни за једну једину КМ.
"Нама је стало до сваког човјека који ради у овим институцијама. Вољели бисмо да су плате и веће и да је животни стандард укупно већи, али ово је оно за шта је тренутно било могуће да се направи финансијски оквир", рекао је Ковачевић новинарима послије сједнице Дома народа на којој је усвојен буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
БиХ
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Ковачевић је рекао да су СНСД-ови делегати данас, као представници већинске воље народа Републике Српске и српског народа, дали свој допринос да се буџет усвоји.
Он је навео да је најбитније из перспективе Републике Српске да буџет није увећан.
"Оно на чему смо инсистирали увијек јесте да смо сваки пут дозволили и дали своју подршку да буџет буде увећан једино уколико се ради о повећању плата. Из тог разлога, рекао је то и министар /Срђан/ Амиџић, поновићу још једном - буџет је укупно, у односу на буџет за прошлу годину, повећан за 10 милиона КМ, а ставка за плате запослених је расла за скоро 130 милиона КМ. То значи да је буџет у суштини, ако изузмемо плате, умањен", појаснио је Ковачевић.
Ковачевић је рекао да СНСД не би гласао за буџет да су у њега била уврштена средства за РТВ БиХ и такозване институције културе БиХ.
"Захвалан сам министру финансија и трезора /Срђану/ Амиџићу што је истрајао, био професионалан, инсистирао досљедно на томе да мора да се поштује Устав, да мора да се поштује уставни оквир, уставна структура, и да морају да се поштују закони у БиХ", рекао је Ковачевић и додао да је усвојен буџет који је припремило Министарство финансија и трезора и министар Амиџић.
Ковачевић је поручио да се питала Република Српска, буџет би био усвојен у децембру прошле године.
"Сви запослени у институцијама БиХ су могли дочекати и Божић, и Васкрс, и Бајрам, и све остале празнике са већим платама. Нажалост, неко је водио политичку игру и правио политичку игранку од њихових плата, од њихових живота и њихових судбина. То свакако нисмо били ми", рекао је Ковачевић.
На наводе делегата опозиције из Републике Српске да је у усвојеном буџету повећан износ за неке институције, Ковачевић је одговорио да је то због увећања плата запосленим у тим институцијама.
БиХ
"Република Српска четири године није увећала давање заједничким институцијама"
"Ако нас питате шта ми мислимо о тим институцијама, мислимо исто што смо увијек. То су неуставне институције, не треба да постоје. Када год будемо у прилици, када будемо имали опозицију која ће стати у једну линију, у једну колону са представницима већинске воље у Републици Српској, ми ћемо тај посао да завршавамо", истакао је Ковачевић.
Он је нагласио да се број запослених у институцијама БиХ смањује, а не повећава, како су тврдили поједини делегати.
"Оно што је исто тако за нас и те како кључно, када говоримо о Републици Српској, то је да Република Српска није дала ниједну марку више за буџет институција БиХ", нагласио је Ковачевић.
Он није хтио да одговара на питања новинара који је псовао посланицима у Представничком дому Сањи Вулић и Милораду Којићу.
(СРНА)
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