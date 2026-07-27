"Република Српска четири године није увећала давање заједничким институцијама"

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас да је буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у односу на претходну порастао за један одсто, односно за 10 милиона КМ, истичући да Република Српска четири године заредом није увећала давање када је ријеч о заједничким институцијама.
"Од 2023. године издвајање Управе за индиректно опорезивање је на истом нивоу, односно милијарду и 20 милиона КМ и то је оно што плаћају Влада Републике Српске и Влада Федерације БиХ /ФБиХ/", рекао је Амиџић новинарима након сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на којој је усвојен буџет за ову годину.
Амиџић је истакао да је опредјељење свих из Републике Српске да се не повећава износ који плаћају ентитетске владе, због тога што се реалан живот одвија управо у ентитетима.
Према његовим ријечима, разлог за повећање буџета је тај што је дошло до раста пасивних каматних стопа, односно због тога што је Централна банка остварила већу добит која се морала приказати.
Амиџић је истакао да се у процесу усвајања буџета видио политички безобразлук и лицемјерство, наводећи да многи постављају питање зашто се сада усвојио буџет.
"Разлог је врло једноставан. Предсједавајућа Савјета министара и Фискалног вијећа /Борјана Кришто/ и ја заједно смо већ прије годину дана почели са процедуром усвајања буџета. Али, Фискални савјет се није састајао зато што премијер Владе федерације БиХ није присуствовао сједницама, јер је спорио учешће предсједника Владе Републике Српске Саве Минића објашњавајући да ту постоје неки неуставни елементи. Умјесто да смо ми наставили радити, а уставност препустили Уставном суду, ми смо изгубили то вријеме од половине прошле године до краја априла ове године", подсјетио је Амиџић.
Он је додао и да у буџету није предвиђена ниједна марка за БХРТ и такозваних седам институција културе, наводећи да ће се разговарати са овим културним институцијама када постану буџетски корисници, што сада није случај.
Буџет институција и међународних обавеза БиХ у износу од 1,58 милијарди КМ усвојен је данас, преноси Срна.
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