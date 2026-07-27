"Цвијановићева током цијелог свог мандата штитила Српску, Устав и Дејтонски споразум"

Аутор:АТВ редакција
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гласала за Приједлог буџета и да је цијели мандат радила одличан посао - штитила интересе Републике Српске, српског народа, свих грађана Српске, Устав БиХ и Дејтонски споразум.
Ковачевић је исказао увјерење да ће Цвијановићева наставити да ради и у наредном мандату.
Он је подсјетио да је, оног тренутка када је буџет дошао у Предсједништво, Цвијановићева гласала за, а други гласали против, па га, како је рекао, оставили да се кисели.
Ковачевић је истакао да се због тога губило вријеме и да запослени у заједничким институцијама, због тога, имају мање плате.
"Није српски члан Предсједништва везала било какве заставе уз било коју у Предсједништву", рекао је Ковачевић одговарајући на наводе делегата Ненада Вуковића који је рекао да су Денис Бећировић и Цвијановићева "везали заставе" и предложили Борјану Кришто за предсједавајућу Савјета министара.
Ковачевић је поновио да је Цвијановићева радила свој посао, борила се за интересе Републике Српске и штитила интересе Републике Српске, како у БиХ, тако и шире у свијету, преноси Срна
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