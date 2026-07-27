Шпирић: Док Вуковић слиједи политику СДА, СНСД ће подржати буџет

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајућег Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да ће делегати СНСД подржати и хитну процедуру и предложени буџет, док делегат Ненад Вуковић мора да слиједи политику СДА.
Шпирић је рекао да "проширени" бошњачки клуб данас жели да диктира темпо око усвајања или неусвајања буџета.
"Колега Вуковић неће да каже да након гласања у Представничком дому он мора да слиједи став СДА и Клуба Бошњака. Заклела се земља рају да се тајне не одају. Али не може", рекао је Шпирић током расправе о Приједлогу буџета институција и међународних обавеза за ову годину, преноси Срна.
Шпирић је подсјетио да је и ранијих година буџет усвајан по хитној процедури и да би његовим неусвајањем данас била направљена велика штета.
Према приједлогу, који је пред делегатима, буџет износ од 1,58 милијарди КМ.
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