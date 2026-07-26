Планинари из БиХ страдали на планини Елбрус у Русији

Аутор:Теодора Беговић
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Двоје планинара погинуло је на руској планини Елбрус, а за њих троје се још трага. Од седам планинара из Зенице спасено је двоје и они су превезени у болницу у Русији. Њихово стање за сада је стабилно.
Ово су званичне информације за АТВ из амбасаде БиХ у Москви. Потрага за троје планинара за сада је обустављена због лоших временских услова и план је да се што прије настави.
"Руски комитет за истраге који је надлежан за ову ситуацију, званично је обавијестио да су Нермин Талам, 1982 годиште, и Алмир Кривдић, 1963. годиште, погинули на Елбрусу. Потрага се још увијек води за Окановић Алмом, Окановић Денисом и Мелихом Чаушевић. Преживјели су, у болници, и у задовољавајуће здравственом стању, цитирам су, Кемал Видимлић и Адиловић Харис. Ја могу додати да смо ми у посједу путовница свих наших држављана и да ћемо у најбржем могућем року обавити све дипломатске и техничке активности везане за бригу о преживјелима, али и о тијелима смртно страдалих", рекао је Иван Орлић, амбасадор БиХ у Русији.
Група од седам искусних планинара, међу којима је и двоје чланова ГСС-а Зеница, упутили су се како би освојили врх Елбруса. Усљед лоших временских прилика остали су заробљени на надморској висини од приближно 5 хиљада и 100 метара. У потрагу је било укључено 16 спасилаца, али је она у једном тренутку обустављена због лошег времена.
Велика трагедија, не само за Зеницу, него за цијелу БиХ. Школовани и искусни алпинисти изгубили су живот, порука је из Горске службе спасавања Зеница.
"Информације са којима ми располажемо, а које смо добили од руских колега, директно од спасилаца који су били н терену, је да су се први проблеми у експедицији, наводно, појавили на висини од 5.100 метара, гдје се један члан из тима упутио према спасилачкој служби која се налази у подножју. Успио је доћи њих. Нажалост, вријеме се изузетно брзо мијењало. Вјетрови су дували од 70 до 100 километара на сат, а промјена се десила у неких 20/25 минута", рекао је Дино Ахметовић, предсједник Горске службе спасавања Зеница.
Због трагедије зеничана у Русији, Влада ФБиХ прогласиће дан жалости, најављује тамошњи премијер. Градоначелник Зенице поручује да стоји на располагању породицама за сваку врсту помоћи.
Планинари из Планинарског друштва „Ведро“ из Зенице опростили су се од својих колега који су страдали на Елбрусу.
"Са великом тугом и болом обавјештавамо јавност о трагичном губитку наших пет пријатеља, колега, чланова удружења, који су настрадали радећи оно што највише воле, на експедицији на Елбрусу", поручују из Планинарског друштва „Ведро“.
Према информацијама које су објављене у званичној Телеграм групи Истражног комитета Руске Федерације, предсједник Истражног комитета наложио је истрагу о смрти планинара на Елбрусу. Тражи и од Истражног одјељења да поднесе извјештај о околностима и покрене кривични поступак.
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