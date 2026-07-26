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Још један планинар погинуо на Елбрусу, Русија покреће кривичну истрагу

Аутор:

Славиша Ђурковић
26.07.2026 19:59

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/ Элен Пройс

Још један планинар је погинуо током пењања на Елбрус, саопштио је Истражни комитет Руске Федерације за Кабардино-Балкарију.

Према агенцији, 26. јула 2026. године, група од двије особе, која се налазила на надморској висини од 5.300 метара, затражила је помоћ.

„Један од планинара је погинуо, другог су евакуисали спасиоци“, саопштио је Истражни комитет.

Према Телеграм каналу База, туристи из Ставропоља и Тулске области су тражили помоћ, али док су спасиоци стигли до њих, један је већ преминуо од хипотермије. Други је спуштен низ планину и тренутно га љекари лијече. Тијело преминулог остаје на планини и не може се извући због временских услова.

Јелена Симовић

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Ово је седма особа која је преминула током пењања на Елбрус у протеклој недјељи. Прошлог викенда, једанаестогодишње дијете је преминуло током пењања на планину, а његов отац је повријеђен.

Детаље о трагедији на Елбрусу можете читати на ознаци "Планинари из БиХ на Елбрусу"

Раније данас, петоро планинара из БиХ настрадало је усред невремена. Спасиоци су због отежаних временских услова тек касније успјели да пронађу преостале три жртве.

У експедицији коју је чинило седам планинара преживјело је само двоје. Један од њих успио је самостално да се спусти са планине и позове помоћ, док су другог пронашли спасиоци. Обоје су превезени у болницу ради љекарског прегледа.

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Спасиоци су претходно пронашли тијела двоје планинара на око 5.350.

Руске власти покренуле кривични поступак након погибије

У вези са смрћу планинара покренут је кривични поступак према члану 109. став 3. Кривичног закона Руске Федерације, који се односи на проузроковање смрти из нехата двјема или више особа.

Према наводима руских истражних органа, спасиоци су пронашли тијела још тројице чланова групе бх. планинара који су страдали на седлу Елбруса.

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Подсјетимо, у вечерњим сатима 25. јула спасилачким службама упућен је позив за помоћ од регистроване групе од седам планинара из Босне и Херцеговине, који се нису могли самостално спустити са седла планине Елбрус.

У јутарњим сатима 26. јула припадници руског Министарства за ванредне ситуације успјели су пронаћи и спасити двојицу чланова групе.

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Планинари из БиХ на Елбрусу

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