Пронађен терориста из Берлина, одјекују пуцњеви

Аутор:АТВ редакција
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Осумњичени за напад на Паради поноса у Берлину наводно је убијен током полицијске операције, јављају њемачки медији.
Након напада током обиљежавања Дана Кристофер стрит (Christopher Street Day), полиција је, како се наводи, пронашла осумњиченог Абдула Балута у берлинској општини Шпандау.
Према писању „Шпигла“, током хапшења дошло је до пуцњаве, а осумњичени је наводно смртно погођен.
Инцидент се догодио у Шпандауу, општини на западу Берлина.
Специјалне полицијске јединице пронашле су осумњиченог у баштенској кућици у колонији у близини улице Рулебенер. Према писању њемачких медија, полицајци су опколили парцелу, након чега је изведена акција током које су испаљени хици.
„Билд“ наводи да је осумњичени напао припаднике специјалне јединице, који су узвратили ватру и смртно га погодили. И „Тагесшпигл“ је, позивајући се на своја сазнања, објавио да је Балут убијен током акције.
Берлинско тужилаштво званично је потврдило да је у Шпандауу у току полицијска операција непосредно повезана са нападом на Паради поноса. Међутим, у првом званичном саопштењу није потврђено да ли је осумњичени убијен или ухапшен.
Балут је осумњичен да је у суботу око 22 часа бијелим комбијем улетио међу људе у близини парка Тиргартен, током обиљежавања Дана Кристофер стрита (Christopher Street Day – CSD). Након што је возилом ударио у окупљене, наводно је изашао из комбија и напао пролазнике хладним оружјем, вјероватно мачетом.
У нападу је погинула једна жена, док је 29 особа повријеђено. Полиција је у међувремену саопштила да нико од повријеђених више није животно угрожен.
Осумњичени је био њемачки држављанин либанског поријекла, рођен 2005. године у Берлину. Полицији је био познат због више кривичних дјела, насилничког понашања и повезаности са исламистичким круговима.
Суд у Берлину га је 12. маја 2026. године осудио на годину и десет мјесеци затвора за млађе пунољетнике, између осталог због припремања тешког кривичног дјела којим се угрожава државна безбједност. Пресуда није била правоснажна, а тужилаштво је уложило жалбу и затражило строжу казну.
Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт раније је напад окарактерисао као терористички акт са исламистичком позадином.
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