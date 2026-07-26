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Полиција истражује напад у Берлину као тероризам

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 14:34

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Берлин напад на геј параду
Фото: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Њемачка полиција истражује напад током геј параде у Берлину као терористички са исламистичким мотивима, објавио је лист "Билд", позивајући се на неименоване безбједносне изворе.

Инцидент се догодио касно синоћ у кварту Тиргартен током догађаја којег су присуствовале стотине хиљада људи.

Возач бијелог комбија улетио је у гомилу прије него што је ударио у дрво и побјегао са лица мјеста. Једна жена је погинула, а 25 људи је повријеђено.

Главни осумњичени, двадесетједногодишњи Абдул Балут присталица је терористичке групе "Исламска држава".

Безбједносне службе посједују опсежне информације о његовим везама са радикалним исламистичким круговима и његовој посвећености вјерској идеологији.

Балут је одраније познат полицији због случајева који укључују тешке тјелесне повреде и изнуду.

"Билд" је раније објавио да је Балут њемачки држављанин либанског поријекла.

Према писању "Велта", он је у мају пуштен из поправног дома за малољетнике, prenosi

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Тагови :

Њемачка

Берлин

геј парада

тероризам

Терористички напад

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