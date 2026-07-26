Полиција истражује напад у Берлину као тероризам

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција истражује напад током геј параде у Берлину као терористички са исламистичким мотивима, објавио је лист "Билд", позивајући се на неименоване безбједносне изворе.
Инцидент се догодио касно синоћ у кварту Тиргартен током догађаја којег су присуствовале стотине хиљада људи.
Возач бијелог комбија улетио је у гомилу прије него што је ударио у дрво и побјегао са лица мјеста. Једна жена је погинула, а 25 људи је повријеђено.
Главни осумњичени, двадесетједногодишњи Абдул Балут присталица је терористичке групе "Исламска држава".
Безбједносне службе посједују опсежне информације о његовим везама са радикалним исламистичким круговима и његовој посвећености вјерској идеологији.
Балут је одраније познат полицији због случајева који укључују тешке тјелесне повреде и изнуду.
"Билд" је раније објавио да је Балут њемачки држављанин либанског поријекла.
Према писању "Велта", он је у мају пуштен из поправног дома за малољетнике, prenosi
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