Трагично завршена експедиција брачног пара који је планинарске успјехе дијелио с мачком: Посљедња објава била на 4.500 метара

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Брачни пар Алма и Денис Окановић из Зенице, који су животе изгубили у трагедији на планини Елбрус у Русији, иза себе су оставили бројне успомене с планинарских експедиција које су годинама дијелили с пријатељима и љубитељима планина путем Facebook групе "Трио Фантастико"
Назив групе није био случајан. На готово свим својим авантурама пратила их је њихова мачка Мацика, која је постала препознатљив дио њихових путовања и симбол заједничке љубави према природи, планинама и животу на отвореном.
Само два дана прије трагедије, 24. јула, објавили су фотографије и видео с аклиматизације на висини од 4.500 метара надморске висине. Уз осмијехе и добро расположење, припремали су се за завршни успон према врху Елбруса.
У објави су тада поручили да имају успјешан аклиматизацијски успон, не слутећи да ће управо та експедиција бити њихова посљедња.
Њихова Фејсбук група током година постала је својеврсни дневник бројних освојених врхова, путовања и заједничких тренутака. Фотографије с Мациком привлачиле су посебну пажњу пратитеља, који су с одушевљењем пратили сваку нову планинарску авантуру овог брачног пара.
Нажалост, експедиција на највиши врх Европе завршила је трагедијом.
Према досадашњим информацијама, пет чланова бх. експедиције изгубило је живот на Елбрусу након наглог погоршања временских услова током успона, док су двојица планинара преживјела и налазе се под медицинским надзором.
(Кликс)
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