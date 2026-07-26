Руски алпиниста открио могући узрок погибије Зеничана на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
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Александар Јаковенко, предсједник Комисије за класично планинарење Руске планинарске федерације и "Сњежни барс", идентификовао је кључни фактор који је довео групу планинара из Зенице до трагедије током успона на Елбрус.
Он је за руски аиф.ру истакао да је разлог инцидента било кобно прецјењивање сопствених снага у условима наглог погоршања времена, док су друге екипе одлучиле да се повуку.
"Ово је несрећан инцидент изазван наглом промјеном времена. Јуче се неколико група спустило због лошег времена, али су из неког разлога наставили даље. Главни разлог је нагла промјена времена: једноставно нису цијенили своје могућности", изјавио је Јаковенко.
Како наводи овај медиј, група погинулих била је састављена од квалификованих и добро обучених људи, али их то није заштитило од хаоса дуж руте.
Јаковенко је инцидент назвао апсурдном катастрофом изазваном погрешном процјеном ситуације. Он је напоменуо да је, да би се у потпуности разумјели узроци, потребно сачекати да се потрага заврши и чути од преживјелих.
"Мислим да су они погрешно процијенили ситуацију и, највјероватније, прецијенили сопствене снаге - надали су се да могу да се носе са тим", закључио је Јаковенко.
Како пишу поједини руски медији, лоцирана су тијела свих страдалих.
Подсјећамо, петоро планинара из Зенице погинуло је у суботу, 25. јула, током успона на планину Елбрус у Русији, док су само двије особе, из групе која је кренула освојити овај врх, преживјеле.
Животе су изгубили Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам. Двоје од њих су били чланови Горске службе спашавања Зеница, а троје чланови Планинарског друштва "Ведро". Преживјели су Харис Адиловић и Кемал Видимлић.
Наиме, како су јавили у недјељу руски медији, планинари су остали заробљени на надморској висини од приближно 5.100 метара.
У потрагу за њима било је укључено 16 спасилаца, међутим, у једном тренутку евакуација тијела је морала бити обустављена због лошег времена.
Према писању руских медија, иако су временски услови у почетку успона били повољни, ситуација се убрзо промијенила. Вјетар је достизао брзину од 45 километара на сат, а касније је појачао на око 70 километара на сат, што је додатно отежало боравак на планини.
Руски Истражни комитет за Кабардино-Балкарију саопштио је да је један од алпиниста успио сићи и пријавити како је двојици чланова групе позлило на висини од око 5.100 метара.
Експедицију уплатили прије годину дана
Неколико дана прије трагедије, један од страдалих на свом Фејсбук профилу објавио је фотографију на којој се налазе чланови ове групе уз опис: "Хиљаде километара иза нас, један врх испред нас и само један сан. Корак по корак, све до крова Европе".
Наиме, учесници експедиције, према њиховим информацијама, још прије годину дана уплатили су аранжман за успон на Елбрус о којем су дуго маштали.
За ову експедицију издвојили су око 3.000 КМ по особи, пролазили припреме и с великим узбуђењем чекали остварење свог планинарског сна.
Према информацијама које су објављене у званичној Телеграм групи Истражног комитета Руске Федерације за Кабардино-Балкаријску Републику, предсједник руског Истражног комитета наложио је истрагу о смрти туриста на Елбрусу.
"Извјештаји о смрти туриста током пењања на Елбрус широко су објављени у медијима и на друштвеним мрежама. Туристичка група се наводно пењала без водича. Истражни органи Истражног комитета Русије за Кабардино-Балкаријску Републику покренули су истрагу о овом инциденту. Предсједник Истражног комитета Руске Федерације А.И. Бастрикин наложио је А.М. Фишману, шефу Истражног одјељења Истражног комитета Русије за Кабардино-Балкаријску Републику, да покрене кривични поступак и поднесе извјештај о околностима", наведено је у групи.
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