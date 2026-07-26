Поповић по повратку с Елбруса: На врх смо се попели без икаквих проблема, кад смо се спустили кренуло је много лоше вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Свима нам је тешко због ове трагедије. Не знам још увијек ни ко је у питању, казао је Поповић
Горажданин Ервин Поповић био је члан екипе ПСД Златни љиљан која се јуче вратила с експедиције на Елбрус. Затечен је вијестима о трагедији у којој је петоро држављана БиХ страдало на суровој руској планини. У разговору за „Аваз“ описао је дане припрема и успона, дан прије него што се вријеме нагло погоршало. Екипа од шест планинара из БиХ успон је радила уз пажљиво планиране припреме.
- У прошлу суботу смо имали прву аклиматизацију на 3.000 метара на планини Чегет. Наредни дан на 3.800, па смо се премјестили на планинарски дом на 3.000 метара. Пракса је да се попне мало више, па да се вратимо назад. Предзадњи дан смо радили јако захтјевну аклиматизацију на 4.800 метара, да се тијело адаптира на те висине. Имали смо благе симптоме висинске, а онда смо имали дане одмора за коначни успон који креће са 5.100 и пењемо се на 5.642 метра, на западни врх Елбруса – каже Поповић за „Аваз“.
Додаје да је током успона о њиховим припремама бринуо руски водич, а у екипи је била и докторица, која је и њему помогла у тренуцима кад је осјећао главобољу и мучнину.
- Имао сам главобоље, мучнину, дијареју, изгубио сам снагу и не бих се могао попети. У сриједу у два иза поноћи кренули смо на завршни успон под чеоним лампама. Због лавина се мора кренути кад су температуре ниске. С вјетром је то било око -20 степени. Око 8.15 ујутро смо успјешно, без икаквих проблема, попели врх, спустили смо се око 11 и у сриједу је завршено наше ходање. Имали смо пар дана да се окријепимо. Кад смо се спустили кренуло је много лоше вријеме у четвртак и петак. Сто пута смо споменули како је нас вријеме послужило. Од јутрос имам много позива и још увијек не знам ко је екипа – каже Поповић.
Планинари ПСД Златни љиљан авионом из Русије стигли су у Истанбул, а јуче око 8.30 слетјели су на Аеродром Сарајево.
- Свима нам је тешко због ове трагедије. Не знам још увијек ни ко је у питању. Интернет тамо не ради, имају рестрикције на мрежама, с породицом се нисам могао чути два дана. Нама су услови били идеални, ово што се десило је потпуно опречно ономе што смо ми имали – истиче Поповић.
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