Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Пет држављана БиХ страдало је на Елбрусу током планинарења. Како сазнаје портал "Аваза", међу њима су и два припадника ГСС-а из Зенице.
На основу информација до којих је дошао овај портал, међу страдалим планиранима, је било и искуснијих планинара који су раније освајали различите врхове, али и оних који нису ишли на такве висине.
Свијет
Појавили се први снимци ужаса: Пет држављана БиХ страдало на планини Елбрус у Русији
"Били су чланови који су већ више пута пењали разне врхове. С њима су били и они који нису били на неким таквим висинама, али без обзира на све, ухватила их је страшна олуја. Не могу вам више детаља рећи, и ми смо заиста у шоку. Морамо обавијестити и чланове породице", казао је саговорник за Аваз.
Свијет
Пет алпиниста из БиХ погинуло на планини Елбрус
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч1
Хроника
21 ч0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Тренутно на програму