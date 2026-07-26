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Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 10:37

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Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја
Фото: pexels / Никита Шелайкин

Пет држављана БиХ страдало је на Елбрусу током планинарења. Како сазнаје портал "Аваза", међу њима су и два припадника ГСС-а из Зенице.

На основу информација до којих је дошао овај портал, међу страдалим планиранима, је било и искуснијих планинара који су раније освајали различите врхове, али и оних који нису ишли на такве висине.

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"Били су чланови који су већ више пута пењали разне врхове. С њима су били и они који нису били на неким таквим висинама, али без обзира на све, ухватила их је страшна олуја. Не могу вам више детаља рећи, и ми смо заиста у шоку. Морамо обавијестити и чланове породице", казао је саговорник за Аваз.

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Тагови :

Елбрус планина

Алпинисти из БиХ

Русија

несрећа

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