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Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:40

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Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца
Фото: ATV

У бањалучком насељу Пријаковци, мјесту Дурале обиљежено је 85 година од страдања Срба из овог насеља, Драгочаја и Рамића у усташком покољу.

Положени су вијенаци и цвијеће код споменика на мјесту страдања у Дуралама.

У мјесту Дурале у ноћи са 1. на 2. август 1941. године усташе су свирепо убиле 36 српских цивила из Пријаковаца, Драгочаја и Рамића.

Овај злочин био је један од првих масовних усташких покоља на подручју Крајине у Другом свјетском рату.

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Тагови :

Пријаковци

страдање Срба

Бањалука

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