Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Пријаковци, мјесту Дурале обиљежено је 85 година од страдања Срба из овог насеља, Драгочаја и Рамића у усташком покољу.
Положени су вијенаци и цвијеће код споменика на мјесту страдања у Дуралама.
У мјесту Дурале у ноћи са 1. на 2. август 1941. године усташе су свирепо убиле 36 српских цивила из Пријаковаца, Драгочаја и Рамића.
Овај злочин био је један од првих масовних усташких покоља на подручју Крајине у Другом свјетском рату.
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