РХМЗ издао упозорење: Очекују се локалне непогоде - јак вјетар, грмљавина, град!

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је упозорење на локалне непогоде у Херцеговини и истоку Српске које се могу очекивати поподне.

Како наводе, касније поподне, увече и током наредне ноћи 26. на 27.07. у Херцеговини и на истоку очекује се нестабилно вријеме уз локалне пљускове са грмљавином.

"Понегдје су могуће и локалне непогоде праћене јачим пљусковима, грмљавином, јаким вјетром и појавом града", наводе из РХМЗ.

Упозорења можете пратити на линку за упозорења као и помоћу МЕТЕОАЛАРМ-а