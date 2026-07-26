РХМЗ издао упозорење: Очекују се локалне непогоде - јак вјетар, грмљавина, град!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је упозорење на локалне непогоде у Херцеговини и истоку Српске које се могу очекивати поподне.
Како наводе, касније поподне, увече и током наредне ноћи 26. на 27.07. у Херцеговини и на истоку очекује се нестабилно вријеме уз локалне пљускове са грмљавином.
"Понегдје су могуће и локалне непогоде праћене јачим пљусковима, грмљавином, јаким вјетром и појавом града", наводе из РХМЗ.
Упозорења можете пратити на линку за упозорења као и помоћу МЕТЕОАЛАРМ-а
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Тренутно на програму