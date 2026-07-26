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РХМЗ издао упозорење: Очекују се локалне непогоде - јак вјетар, грмљавина, град!

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:02

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је упозорење на локалне непогоде у Херцеговини и истоку Српске које се могу очекивати поподне.

Како наводе, касније поподне, увече и током наредне ноћи 26. на 27.07. у Херцеговини и на истоку очекује се нестабилно вријеме уз локалне пљускове са грмљавином.

"Понегдје су могуће и локалне непогоде праћене јачим пљусковима, грмљавином, јаким вјетром и појавом града", наводе из РХМЗ.

Упозорења можете пратити на линку за упозорења као и помоћу МЕТЕОАЛАРМ

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Тагови :

Временска прогноза

локалне непогоде

јак вјетар

Херцеговина

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