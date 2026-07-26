Савска регата окупила преко 150 пловила

Пловидба до Раче дуга је 24 километра, а овогодишња 10. регата на Сави, рекордна је по броју учесника, будући да је до сада на овој манифестацији било до 100 пловила.

Ово је укупно 17. регата на Дрини и Сави коју организује Туристичка организација Бијељина.

За учеснике су обезбијеђене награде и богата томбола, преноси Срна.