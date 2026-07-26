Савска регата окупила преко 150 пловила

Аутор:АТВ редакција
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Савска регата, са више од 150 пловила, кренула је из бијељинског насеља Црњелово са скелског прелаза Суботиште ка циљу Рача.
Пловидба до Раче дуга је 24 километра, а овогодишња 10. регата на Сави, рекордна је по броју учесника, будући да је до сада на овој манифестацији било до 100 пловила.
Ово је укупно 17. регата на Дрини и Сави коју организује Туристичка организација Бијељина.
За учеснике су обезбијеђене награде и богата томбола, преноси Срна.
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