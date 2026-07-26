"Подршка запошљавању једно од кључних подручја сарадње са Српском"

Аутор:АТВ редакција
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Подршка запошљавању представља једно од кључних подручја сарадње Републике Српске и Свјетске банке, речено је Срни у Канцеларији те финансијске институције за БиХ и Црну Гору.
"Кроз Други пројекат подршке запошљавању, Свјетска банка подржава повећање формалног запошљавања у приватном сектору, посебно међу младима, женама, дуготрајно незапосленим особама и другим рањивим групама", навели су из Банке.
Пројекат се спроводи у оба ентитета путем надлежних институција за запошљавање, а током посљедње двије године посао је пронашло више од 18.000 људи, укључујући више од 9.000 жена, док је 66,2 одсто корисника остало запослено и годину дана послије.
Из Канцеларије су истакли да Свјетска банка блиско сарађује са властима у Републици Српској и цијелој БиХ на реформама и инвестицијама које доприносе побољшању животног стандарда грађана, ефикаснијим јавним услугама, отварању нових радних мјеста и јачању отпорности привреде.
"Наш ангажман обухвата више области, укључујући запошљавање и социјалну заштиту, здравство, пољопривреду, енергетску транзицију и локалну инфраструктуру", навели су из Канцеларије.
Када је ријеч о социјалној карти, односно интегрисаном социјалном регистру, Свјетска банка пружа аналитичку и техничку подршку и сарађује са надлежним институцијама кроз стручни дијалог, а циљ таквих система је да се социјална давања и услуге боље усмјере према домаћинствима којима су најпотребнији, да се смањи преклапање административних евиденција и унаприједи укупна ефикасност система социјалне заштите.
"Анализе Свјетске банке показују да интегрисани социјални регистри могу допринијети прецизнијем циљању корисника и већој правичности и ефикасности система социјалне помоћи, посебно у ситуацијама када постојећи системи не допиру досљедно до најугроженијих категорија становништва", појаснили су из Банке.
У Банци су указали да су у Републици Српској разговори били усмјерени на концепт социјалне карте и могућности унапређења постојећих система, укључујући побољшање квалитета података и њихове међусобне повезаности између институција, а током техничких процјена идентификовани су изазови попут фрагментарних и застарјелих евиденција, те ограничене размјене података између институција, о чему се даље разговарало са надлежним органима.
"Подршка запошљавању и даље представља једно од кључних подручја сарадње.
Када је ријеч о пољопривреди, из Свјетске банке наглашавају да се активности спроводе кроз Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде /Агрицултуре Ресилиенце анд Цомпетитивенесс Проџект/, који је тренутно у фази имплементације, те да је усмјерен на подршку пољопривредним произвођачима и агробизнисима, повећање продуктивности и отпорности сектора, те унапређење кључних система подршке.
Из Банке очекују да ће око 3.000 пољопривредника усвојити унапријеђене технологије, да ће до 10.000 пољопривредника добити бољи приступ услугама наводњавања и одводњавања, те да ће око 2.000 произвођача имати користи од набавке пољопривредне опреме и услуга.
Пројекат подржава и унапређење регистара пољопривредних газдинстава, система пољопривредних подстицаја, климатских информационих сервиса и система безбједности хране, што је важно за јачање конкурентности и приступ тржиштима.
Када је ријеч о обновљивим изворима енергије, Свјетска банка подржава транзицију БиХ ка чистијим изворима енергије, кроз инвестиције и техничку помоћ, укључујући подршку за соларне фотонапонске системе, кровне соларне електране и друга дистрибуирана енергетска рјешења, као и мјере за унапређење стабилности електроенергетске мреже.
"У оквиру ове сарадње остварен је напредак и у Републици Српској на развоју кровних соларних система, док су припремне активности у току и настављају се разговори са надлежним институцијама", навели су из Свјетске банке.
Очекује се да ће ове активности дугорочно омогућити домаћинствима и привреди поузданије и повољније снабдијевање електричном енергијом, уз јачање енергетске безбједности и подршку преласку на чистије изворе енергије.
Говорећи о јавним предузећима, из Свјетске банке су истакли да пружају техничку подршку институцијама у БиХ с циљем јачања надзора, транспарентности и финансијске одрживости државних и јавних предузећа, а у Републици Српској ова подршка обухватала је јачање капацитета Владе Српске за прикупљање и праћење података о јавним предузећима, укључујући развој бољих система и алата за управљање подацима.
Пружена је и подршка објављивању регистара јавних предузећа, јачању структура надзора те изради првог извјештаја о фискалним ризицима повезаним са јавним предузећима у Републици Српској.
"Свеукупно, подршка Свјетске банке комбинује финансијска средства, техничку помоћ и аналитички рад. Док су поједине активности, попут оних у области запошљавања и пољопривреде, већ у току, друге, укључујући иницијативе у области обновљивих извора енергије, настављају се развијати у блиској сарадњи са надлежним институцијама и у складу с њиховим приоритетима", напоменули су из Свјетске банке, преноси Срна.
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