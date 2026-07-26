Logo

"Подршка запошљавању једно од кључних подручја сарадње са Српском"

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:49

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Подршка запошљавању представља једно од кључних подручја сарадње Републике Српске и Свјетске банке, речено је Срни у Канцеларији те финансијске институције за БиХ и Црну Гору.

"Кроз Други пројекат подршке запошљавању, Свјетска банка подржава повећање формалног запошљавања у приватном сектору, посебно међу младима, женама, дуготрајно незапосленим особама и другим рањивим групама", навели су из Банке.

Пројекат се спроводи у оба ентитета путем надлежних институција за запошљавање, а током посљедње двије године посао је пронашло више од 18.000 људи, укључујући више од 9.000 жена, док је 66,2 одсто корисника остало запослено и годину дана послије.

Из Канцеларије су истакли да Свјетска банка блиско сарађује са властима у Републици Српској и цијелој БиХ на реформама и инвестицијама које доприносе побољшању животног стандарда грађана, ефикаснијим јавним услугама, отварању нових радних мјеста и јачању отпорности привреде.

"Наш ангажман обухвата више области, укључујући запошљавање и социјалну заштиту, здравство, пољопривреду, енергетску транзицију и локалну инфраструктуру", навели су из Канцеларије.

Када је ријеч о социјалној карти, односно интегрисаном социјалном регистру, Свјетска банка пружа аналитичку и техничку подршку и сарађује са надлежним институцијама кроз стручни дијалог, а циљ таквих система је да се социјална давања и услуге боље усмјере према домаћинствима којима су најпотребнији, да се смањи преклапање административних евиденција и унаприједи укупна ефикасност система социјалне заштите.

"Анализе Свјетске банке показују да интегрисани социјални регистри могу допринијети прецизнијем циљању корисника и већој правичности и ефикасности система социјалне помоћи, посебно у ситуацијама када постојећи системи не допиру досљедно до најугроженијих категорија становништва", појаснили су из Банке.

У Банци су указали да су у Републици Српској разговори били усмјерени на концепт социјалне карте и могућности унапређења постојећих система, укључујући побољшање квалитета података и њихове међусобне повезаности између институција, а током техничких процјена идентификовани су изазови попут фрагментарних и застарјелих евиденција, те ограничене размјене података између институција, о чему се даље разговарало са надлежним органима.

"Подршка запошљавању и даље представља једно од кључних подручја сарадње.

Када је ријеч о пољопривреди, из Свјетске банке наглашавају да се активности спроводе кроз Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде /Агрицултуре Ресилиенце анд Цомпетитивенесс Проџект/, који је тренутно у фази имплементације, те да је усмјерен на подршку пољопривредним произвођачима и агробизнисима, повећање продуктивности и отпорности сектора, те унапређење кључних система подршке.

Из Банке очекују да ће око 3.000 пољопривредника усвојити унапријеђене технологије, да ће до 10.000 пољопривредника добити бољи приступ услугама наводњавања и одводњавања, те да ће око 2.000 произвођача имати користи од набавке пољопривредне опреме и услуга.

Пројекат подржава и унапређење регистара пољопривредних газдинстава, система пољопривредних подстицаја, климатских информационих сервиса и система безбједности хране, што је важно за јачање конкурентности и приступ тржиштима.

Када је ријеч о обновљивим изворима енергије, Свјетска банка подржава транзицију БиХ ка чистијим изворима енергије, кроз инвестиције и техничку помоћ, укључујући подршку за соларне фотонапонске системе, кровне соларне електране и друга дистрибуирана енергетска рјешења, као и мјере за унапређење стабилности електроенергетске мреже.

"У оквиру ове сарадње остварен је напредак и у Републици Српској на развоју кровних соларних система, док су припремне активности у току и настављају се разговори са надлежним институцијама", навели су из Свјетске банке.

Очекује се да ће ове активности дугорочно омогућити домаћинствима и привреди поузданије и повољније снабдијевање електричном енергијом, уз јачање енергетске безбједности и подршку преласку на чистије изворе енергије.

Говорећи о јавним предузећима, из Свјетске банке су истакли да пружају техничку подршку институцијама у БиХ с циљем јачања надзора, транспарентности и финансијске одрживости државних и јавних предузећа, а у Републици Српској ова подршка обухватала је јачање капацитета Владе Српске за прикупљање и праћење података о јавним предузећима, укључујући развој бољих система и алата за управљање подацима.

Пружена је и подршка објављивању регистара јавних предузећа, јачању структура надзора те изради првог извјештаја о фискалним ризицима повезаним са јавним предузећима у Републици Српској.

"Свеукупно, подршка Свјетске банке комбинује финансијска средства, техничку помоћ и аналитички рад. Док су поједине активности, попут оних у области запошљавања и пољопривреде, већ у току, друге, укључујући иницијативе у области обновљивих извора енергије, настављају се развијати у блиској сарадњи са надлежним институцијама и у складу с њиховим приоритетима", напоменули су из Свјетске банке, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетска банка

Република Српска

Влада Републике Српске

финансијска подршка

Коментари (0)

Више из рубрике

Новац

Економија

Ново задужење Владе ФБиХ од 100 милиона КМ

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Продужена одлука: Без извоза бензина из Русије до краја ове године

19 ч

0
Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

Економија

Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

1 д

1
амерички предсједник Доналд Трамп

Економија

Трамп запријетио Бриселу: Скупо ћете платити казну "Гуглу"

1 д

0

  • Најновије

12

06

Обиљежени Дан и крсна слава општине Челинац

11

57

Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

11

51

Тресло се тло на југу Ирана

11

50

Добре вијести за студенте у Српској: Повећане стипендије за 50 одсто!

11

49

"Подршка запошљавању једно од кључних подручја сарадње са Српском"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима