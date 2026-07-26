Logo

Ново задужење Владе ФБиХ од 100 милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 10:15

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ планира се задужити код комерцијалних банака за још 100 милиона КМ.

Федерално министарство финансија објавило је два јавна позива за набавку дугорочних кредита од по 50 милиона КМ – друга и трећа транша, након што је прва транша, у износу од 50 милиона КМ, реализована у другом кварталу.

Рок отплате кредита је 10 година, укључујући грејс период од 12 мјесеци, по фиксној каматној стопи, заокруженој на двије децимале.

Понуде банака Министарство ће примати до 28. августа за другу, а до 11. септембра за трећу траншу.

Ова задужења планирана су за финансирања изградње ауто-путева, брзих, магистралних и других путева, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада ФБиХ

задужење

Коментари (0)

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Продужена одлука: Без извоза бензина из Русије до краја ове године

19 ч

0
Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

Економија

Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

1 д

1
амерички предсједник Доналд Трамп

Економија

Трамп запријетио Бриселу: Скупо ћете платити казну "Гуглу"

1 д

0
Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

Економија

Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

1 д

0

  • Најновије

12

06

Обиљежени Дан и крсна слава општине Челинац

11

57

Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

11

51

Тресло се тло на југу Ирана

11

50

Добре вијести за студенте у Српској: Повећане стипендије за 50 одсто!

11

49

"Подршка запошљавању једно од кључних подручја сарадње са Српском"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима