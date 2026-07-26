Ново задужење Владе ФБиХ од 100 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ планира се задужити код комерцијалних банака за још 100 милиона КМ.
Федерално министарство финансија објавило је два јавна позива за набавку дугорочних кредита од по 50 милиона КМ – друга и трећа транша, након што је прва транша, у износу од 50 милиона КМ, реализована у другом кварталу.
Рок отплате кредита је 10 година, укључујући грејс период од 12 мјесеци, по фиксној каматној стопи, заокруженој на двије децимале.
Понуде банака Министарство ће примати до 28. августа за другу, а до 11. септембра за трећу траншу.
Ова задужења планирана су за финансирања изградње ауто-путева, брзих, магистралних и других путева, преноси Срна.
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