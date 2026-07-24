Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

Више од пола милиона домаћинстава у Холандији имало је током прошле године велике проблеме са редовним плаћањем рачуна за струју и гас, показују најновији подаци тамошњих истраживачких и статистичких завода.

Приближно шест одсто од укупног броја домаћинстава у овој европској земљи суочава се са изразито неповољном комбинацијом ниских прихода и високих трошкова за енергенте.

Домаћинствима са ниским примањима у просјеку је недостајало чак шест стотина двадесет и четири евра годишње како би покрила основне енергетске потребе, што представља осјетан и забрињавајући раст у односу на пет стотина седамдесет и седам евра из претходне године.

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Овај проблем најизраженији је код власника некретнина и породица које живе у енергетски неефикасним кућама, гдје су губици топлоте огромни, а рачуни за гријање изузетно високи.

Сиромашна домаћинства у Холандији у просјеку издвајају чак око дванаест одсто својих укупних прихода само на трошкове енергената.

То је у огромној супротности са просјечним холандским домаћинством, које на исте те потребе троши око пет одсто својих мјесечних прихода, преноси Б92.