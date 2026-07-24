Logo

Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:55

Коментари:

0
Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!
Фото: Unsplash

Више од пола милиона домаћинстава у Холандији имало је током прошле године велике проблеме са редовним плаћањем рачуна за струју и гас, показују најновији подаци тамошњих истраживачких и статистичких завода.

Приближно шест одсто од укупног броја домаћинстава у овој европској земљи суочава се са изразито неповољном комбинацијом ниских прихода и високих трошкова за енергенте.

Домаћинствима са ниским примањима у просјеку је недостајало чак шест стотина двадесет и четири евра годишње како би покрила основне енергетске потребе, што представља осјетан и забрињавајући раст у односу на пет стотина седамдесет и седам евра из претходне године.

Авион

Србија

Ер Сербиа преусмјерава летове из Тивта због јата птица

Овај проблем најизраженији је код власника некретнина и породица које живе у енергетски неефикасним кућама, гдје су губици топлоте огромни, а рачуни за гријање изузетно високи.

Сиромашна домаћинства у Холандији у просјеку издвајају чак око дванаест одсто својих укупних прихода само на трошкове енергената.

То је у огромној супротности са просјечним холандским домаћинством, које на исте те потребе троши око пет одсто својих мјесечних прихода, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Холандија

економија

Гасовод

Струја

Коментари (0)

Прочитајте више

Бањалучанин Марко Праштало спроведен у ОЈТ Бањалука због физичког напада и пријетњи смрћу

Хроника

Праштало пријетио смрћу чувару КПЗ Туњице, предложен му притвор

3 ч

0
Ер Србија преусмјерава летове из Тивта због јата птица

Србија

Ер Србија преусмјерава летове из Тивта због јата птица

3 ч

0
Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

Регион

Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

3 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

3 ч

0

Више из рубрике

Катанац врата капија

Економија

Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

4 ч

0
пензије пензионери

Економија

Не чекајте пензију: Провјерите стаж, грешке могу скупо да коштају

6 ч

0
Развод

Економија

Ко плаћа кредит послије развода? Договор са бившим партнером банка не признаје

6 ч

0
Авион

Економија

Авионске карте поново поскупљују: Ово су најновији подаци

8 ч

0

  • Најновије

16

04

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

15

58

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

15

47

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

15

42

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

15

35

Ко је гдје сахрањен? Селак позвао надлежне да провјери наводе из објаве на друштвеним мрежама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима