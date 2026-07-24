Не чекајте пензију: Провјерите стаж, грешке могу скупо да коштају

Аутор:АТВ редакција
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Многи грађани тек пред одлазак у пензију открију да им у евиденцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање недостају мјесеци или чак године радног стажа, што може значајно да утиче на право на пензију и њен коначни износ.
Стручњаци зато упозоравају да податке треба провјеравати на вријеме, јер се већина проблема може ријешити уколико се документација пронађе прије подношења захтјева за пензионисање.
Када у евиденцији недостају подаци о стажу, заради или чак пријава на осигурање, у обрачун пензије признају се искључиво подаци који постоје у службеној евиденцији надлежног фонда. Уговор о раду или свједочења бивших колега нису довољни да замијене званичну документацију.
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Први корак је да се утврди шта тачно недостаје. Ако постоји пријава на осигурање, а фале подаци о заради или појединим периодима стажа, поступак допуне евиденције углавном је једноставнији. Међутим, уколико пријава никада није поднијета, доказивање радног односа може бити знатно компликованије.
Самостални предузетници и пољопривредници лакше доказују свој статус, јер постоје службене евиденције о регистрацији дјелатности или газдинства. Код појединих професија доказ могу бити и увјерења репрезентативних удружења.
Највише проблема имају запослени, јер је обавезу пријаве имао послодавац. Ако фирма и даље постоји или има правног сљедбеника, фонд може службеним путем да затражи потребну документацију, попут уговора о раду, обрачуна зарада или евиденције присуства.
Када послодавац више не постоји, неопходно је прикупити све расположиве писане доказе, јер се радни стаж не може доказивати изјавама свједока.
Важно је знати да сама пријава на осигурање није довољна за признавање стажа. Да би се стаж признао, потребно је да постоје и подаци о уплаћеним доприносима. За периоде рада прије хиљаду деветсто деведесет четврте године уредна пријава углавном је довољна, док је за касније периоде неопходно доказати и да су доприноси за пензијско осигурање заиста уплаћени, преноси Каматица.
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