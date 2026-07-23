Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда и извоз широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Бразил улаже велика средства у јачање извоза говеда, а у савезној држави Рио Гранде до Сул гради се огроман комплекс који би могао постати једна од најважнијих свјетских извозних платформи за жива грла.
Пројекат под називом Фазенда Сентинела замишљен је као стратешко средиште за извоз стоке према земљама Блиског истока, првенствено Саудијској Арабији, Турској и другим државама региона, пише Агрархојте.
Ријеч је о инвестицији која би могла додатно учврстити Бразил као једног од водећих глобалних извозника говеда. Комплекс ће се простирати на готово 158 хектара, од чега ће око 45 хектара бити намијењено системима за храњење и карантинским зонама за смјештај животиња прије извоза. Истовремено ће се тамо моћи налазити чак 22 хиљаде грла стоке, док је планирани годишњи капацитет извоза импресивних 120 хиљада говеда.
Локација пројекта одабрана је стратешки, Фазенда Сентинела налази се у близини главне саобраћајнице и свега стотињак километара од луке Порт ов Рио Гранде, одакле ће животиње бродовима бити транспортоване према међународним тржиштима.
Нова фарма замишљена је као велика „транзитна станица“ за говеда из различитих дијелова Бразила. Животиње ће се тамо прикупљати, пролазити ветеринарске контроле и припремати за вишедневни бродски транспорт према купцима на Блиском истоку.
Како би се омогућио несметан пријем и обрада великог броја животиња, комплекс обухвата чак 110 простора за чекање и усмјеравање стоке, више центара за утовар и управљање, наткривене објекте за смјештај животиња те километарске хранидбене коридоре. Вриједност пројекта процјењује се на око 4,6 милиона евра.
Посебан нагласак стављен је на припрему животиња за дуга путовања бродом, која према појединим дестинацијама могу трајати и до 30 дана. Због тога ће ветеринарски надзор, хигијена и снабдијевање животиња имати кључну улогу у раду комплекса.
Прије извоза говеда ће одређено вријеме боравити у карантину, гдје ће пролазити здравствене прегледе и прилагођавање условима транспорта. Систем обухвата и модерну инфраструктуру за заштиту животне средине, укључујући сопствене системе снабдијевања водом те лагуне за прераду отпадних вода и остатака из производње.
Бразил посљедњих година интензивно улаже у сточарски сектор и логистику извоза, а потражња за живим говедима из Јужне Америке посебно расте у државама Блиског истока. Савезна држава Рио Гранде до Сул притом се сматра једном од најатрактивнијих регија због високог здравственог статуса стоке и развијене инфраструктуре.
Локалне власти очекују да ће пројекат донијети значајне привредне користи региону. Уз отварање нових радних мјеста, најављена су и додатна улагања у саобраћајну инфраструктуру и логистичке капацитете.
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