Републички завод за статистику: Колеге из ФБиХ непрофесионалне, њихове тврдње су нетачне

Аутор:АТВ редакција
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Републички завод за статистику одбацио је тврдње Завода за статистику Федерације БиХ а у вези са израчуном просјечне нето плате, наводећи да су њихове тврдње нетачне, непрофесионалне и неколегијалне.
"Републички завод за статистику у потпуности одбацује тврдње Федералног завода за статистику, који је саопштио да подаци о просјечној плати Републичког завода Српске могу јавност довести у заблуду. Осим што је ова тврдња у потпуности нетачна, она је и крајње непрофесионална и неколегијална и у директној је супротности са више начела Кодекса праксе европске статистике, као темељног документа на којем почива рад свих европских статистика", наводи се у саопштењу.
Како је наглашено, Завод никада није, нити ће јавно коментарисати рад других статистичких институција у БиХ, јер осим што је то некоректно и неетично, крајње је и неумјесно.
У Заводу наводе да је просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2026. године износила 1.698 КМ.
Појашњавају да се просјечна плата коју Завод објављује односи на плату исплаћену у извјештајном мјесецу и обухвата исплате за рад у пуном, краћем од пуног и дужем од пуног радног времена /прековремени рад/, заостале исплате плата за раније мјесеце извршене у току извјештајног мјесеца, без обзира на који се период односе, додатке за минули рад, рад у смјенама, дежурства и рад ноћу, недељом и празником, као и накнаде плата за неизвршене, а плаћене часове рада /годишњи одмор, плаћено одсуство, државне празнике и нерадне дане утврђене законом, боловање које иде на терет послодавца, одсутност за стручно образовање, застоје у раду без кривице запослених/.
Плате запослених, објашњавају у Заводу, не обухватају остала лична примања као што су топли оброк, превоз, регрес, солидарна помоћ, једнократна новчана помоћ и слично.
Не укључују се ни примања по уговору о повременим и привременим пословима, накнаде за ауторска дјела, отпремнине и јубиларне награде, те остале бенефиције запослених.
Такође, напомињу из Завода, плате не обухватају накнаде за боловања која не иду на терет послодавца.
Просјечне плате рачунају се тако што се укупно исплаћена маса плата дијели са бројем запослених на које се односе извршене исплате и објављују се према подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010 која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ класификацији дјелатности НАЦЕ Рев 2.
- Наглашавамо да се сва остала лична примања на обрасцу РАД-1 приказују одвојено од исплаћене плате и ти износи не улазе у обрачун просјечне плате - додаје се у саопштењу.
Са садржајем поменутог обрасца путем којег Завод прикупља податке јавност може да се упозна преко сљедећег линка.
У Заводу сматрају да оваква нетачна тврдња доприноси једино урушавању повјерења у статистички систем који се годинама опорављао од свих афера које су пратиле Попис становништва у БиХ, спроведен 2013. године.
- У тренутку када је Републички завод за статистику кроз низ активности, успио да јавности представи статистику у занимљивом облику, због чега смо побрали велике симпатије, оваква једна нетачна тврдња нас све заједно враћа два корака уназад - наглашавају у Заводу.
Да све буде апсурдније, додаје се у саопштењу, прије само два мјесеца, експертски тим за Стручну оцјену о усклађености статистичког система у БиХ са Кодексом праксе европске статистике, боравио је у све три статистичке институције.
Након тога су донијели 30 препорука за унапређење рада и повећања повјерења у статистику.
Из Завода наглашавају да овакав непрофесионалан потез, сасвим сигурно, није у складу са тим препорукама.
- Будући да дио јавности у БиХ посебно занима поређење плата, сматрамо да је корисно да се зна да је у периоду 2021-2025. година, просјечна нето плата у Републици Српској у поређењу са ФБиХ била већа у четири од пет посматраних година - додаје се у саопштењу.
Завод за статистику Републике Српске поручио је корисницима, да су сви подаци које Завод објављује произведени по највишим стандардима, уважавајући начела Кодекса праксе европске статистике као што су тачност, поузданост, усклађеност, упоредивост, повјерљивост и професионална независност.
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