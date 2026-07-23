Талачка криза у банци, људи заробљени, има повријеђених - полиција кренула у велику акцију

Аутор:АТВ редакција
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У току је велика полицијска акција у Регенсбургу, у Немачкој, гдје је, како се сумња, најмање један осумњичени упао у банку и узео клијенте и запослене за таоце приликом покушаја пљачке.
Полиција је потврдила да је једна особа задобила повреде опасне по живот. На терену су ангажоване и специјалне јединице.
Како је саопштила портпаролка полиције, осумњичени мушкарац је наоружан ножем и још се налази у банци. Спасиоци су накратко успјели да успоставе визуелни контакт са повријеђеном особом, али за сада није познато да ли је она и даље талац или јој је већ указана медицинска помоћ.
Полиција вјерује да се у банци и даље налази више особа. За сада ниједан полицајац није ушао у зграду, док су око објекта распоређене бројне полицијске снаге, укључујући специјалце и хеликоптер.
Мотив нападача за сада није познат, а полиција није примила никакве захтјеве од отмичара. Грађанима је упућен апел да избјегавају подручје око банке док траје интервенција, преноси Телеграф.
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