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Главни амерички генерал тврди: Први пут у историји Ф-16 оборио Су-35

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:50

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Главни амерички генерал тврди: Први пут у историји Ф-16 оборио Су-35

Украјински борбени авион Ф-16 остварио је историјско обарање руског ловца Су-35, изјавио је највиши амерички генерал Ден Кејн током саслушања у Сенату.

Начелник Здруженог штаба америчких оружаних снага, рекао је у уторак пред сенатским Одбором за буџетска издвајања да се сукоб догодио „недавно“, не наводећи тачан датум.

„Напоменуо бих да смо недавно имали прво ваздушно обарање у којем је украјински Ф-16 оборио руског ловца“, рекао је Кејн.

Украјинци су 8. јула саопштили да су оборили руски авион

Украјински одбрамбени портал „Милитарни“ навео је да је у операцији учествовао и украјински МиГ-29, који је намамио руски Су-35 симулирањем напада на копнени циљ. Према том извјештају, два украјинска Ф-16 потом су пресрела руски ловац, а један од њих га је оборио.

То је први јавно познати окршај између америчког Ф-16 и руског Су-35, иако обје врсте авиона користе бројне земље. Иако пуни детаљи сукоба нису објављени, више извјештаја упућује на то да се инцидент догодио 8. јула, када је Украјина саопштила да је на источном ратишту оборила један Су-35.

Популарни руски канал на Телеграму, за који се сматра да је повезан са руским ратним ваздухопловством, саопштио је тада да су против авиона Су-35 дјеловала три украјинска авиона и противваздухопловни систем „Патриот“, али да је пилот преживио. Према тврдњама тог канала, два од три украјинска авиона била су Ф-16.

Није познато ни које је пројектиле ваздух-ваздух носио украјински Ф-16, али су раније испоруке Украјини укључивале пројектиле АИМ-120 АМРААМ средњег домета, који се иначе сматрају главним избором пилота Ф-16 у борби против свих већих борбених авиона са посадом.

Кејн је током саслушања похвалио и украјинску одбрамбену индустрију. „Желим да истакнем невјероватан посао који украјинска индустријска база обавља док убрзано развија властите способности“, рекао је.

Су-35С чини окосницу руске борбене ваздухопловне флоте

Су-35С је руски вишенамјенски борбени авион у оперативној употреби од 2014. године. Ријеч је о модернизованој верзији авиона Су-27 Фланкер, развијеног још осамдесетих година прошлог вијека.

Тај авион данас чини окосницу руске борбене ваздухопловне флоте, док Су-57, најновији руски ловац за који Кремљ тврди да је авион пете генерације са стелт способностима, има озбиљних проблема у производњи.

Руска Уједињена ваздухопловна корпорација (УАЦ) саопштила је у априлу да је руској војсци испоручила нову серију вишенамјенских ловаца Су-35С, након још једне серије испоручене у децембру 2024. године. Један руски ваздухопловни портал процијенио је да је током 2024. године испоручено између 15 и 18 авиона Су-35С, док је укупна испорука у 2024. години износила 15 авиона распоређених у четири серије, преноси Индекс.

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Америка

Руска војна операција 2026

Амерички Сенат

Ден Кејн

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