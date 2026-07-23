Главни амерички генерал тврди: Први пут у историји Ф-16 оборио Су-35

Аутор:АТВ редакција
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Украјински борбени авион Ф-16 остварио је историјско обарање руског ловца Су-35, изјавио је највиши амерички генерал Ден Кејн током саслушања у Сенату.
Начелник Здруженог штаба америчких оружаних снага, рекао је у уторак пред сенатским Одбором за буџетска издвајања да се сукоб догодио „недавно“, не наводећи тачан датум.
„Напоменуо бих да смо недавно имали прво ваздушно обарање у којем је украјински Ф-16 оборио руског ловца“, рекао је Кејн.
CJCS Gen. Caine confirms that a Ukrainian Air Force F-16 shot down a Russian Su-35 in air to air combat. pic.twitter.com/P02lthZsLa— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026
Украјински одбрамбени портал „Милитарни“ навео је да је у операцији учествовао и украјински МиГ-29, који је намамио руски Су-35 симулирањем напада на копнени циљ. Према том извјештају, два украјинска Ф-16 потом су пресрела руски ловац, а један од њих га је оборио.
То је први јавно познати окршај између америчког Ф-16 и руског Су-35, иако обје врсте авиона користе бројне земље. Иако пуни детаљи сукоба нису објављени, више извјештаја упућује на то да се инцидент догодио 8. јула, када је Украјина саопштила да је на источном ратишту оборила један Су-35.
June 8: Ukraine shot down a Russian Su-35 fighter jet 42 km (26 miles) behind the front line.— Ed from Ukraine (@EdFromUkraine) July 9, 2026
It was a well-planned ambush. Three Ukrainian F-16s acted as bait. When the Su-35 moved in to intercept them, a hidden Patriot air defense system shot it down. pic.twitter.com/6e63BPyoR4
Популарни руски канал на Телеграму, за који се сматра да је повезан са руским ратним ваздухопловством, саопштио је тада да су против авиона Су-35 дјеловала три украјинска авиона и противваздухопловни систем „Патриот“, али да је пилот преживио. Према тврдњама тог канала, два од три украјинска авиона била су Ф-16.
Није познато ни које је пројектиле ваздух-ваздух носио украјински Ф-16, али су раније испоруке Украјини укључивале пројектиле АИМ-120 АМРААМ средњег домета, који се иначе сматрају главним избором пилота Ф-16 у борби против свих већих борбених авиона са посадом.
Кејн је током саслушања похвалио и украјинску одбрамбену индустрију. „Желим да истакнем невјероватан посао који украјинска индустријска база обавља док убрзано развија властите способности“, рекао је.
Су-35С је руски вишенамјенски борбени авион у оперативној употреби од 2014. године. Ријеч је о модернизованој верзији авиона Су-27 Фланкер, развијеног још осамдесетих година прошлог вијека.
Тај авион данас чини окосницу руске борбене ваздухопловне флоте, док Су-57, најновији руски ловац за који Кремљ тврди да је авион пете генерације са стелт способностима, има озбиљних проблема у производњи.
Руска Уједињена ваздухопловна корпорација (УАЦ) саопштила је у априлу да је руској војсци испоручила нову серију вишенамјенских ловаца Су-35С, након још једне серије испоручене у децембру 2024. године. Један руски ваздухопловни портал процијенио је да је током 2024. године испоручено између 15 и 18 авиона Су-35С, док је укупна испорука у 2024. години износила 15 авиона распоређених у четири серије, преноси Индекс.
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