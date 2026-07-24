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Хаос на Јадрану: Плажа претворена у мравињак, сви питају ко овдје љетује

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:16

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Хрватска море плажа одмор дестинација
Фото: Pexel/ Vladimir Srajber

Снимци са једне од најпознатијих градских плажа у Макарској шокирали су јавност и изазвали лавину реакција. Препуне обале претворене су у мравињак.

Због ударног таласа љетње сезоне у Хрватској, стотине хиљада туриста борави на препуним плажама и у огромним гужвама.

Хрватско приморје налази се у потпуном колапсу, а призори са једне од најпознатијих градских плажа у Макарској шокирали су јавност и изазвали лавину бијесних реакција на друштвеним мрежама. Снимци непрегледних ријека људи који се гуше у гужвама, смеће, храна и пешкири на све стране преплавили су интернет.

Плаже претворене у хорор филм и мравињак

Призори са терена описују се као чист "хорор филм" и "пакао" – човјек лежи на човјеку како у мору, тако и у оскудној хладовини, док је одмор замијењен несносном буком, гужвом и општим метежом.

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Огорчени туристи и корисници друштвених мрежа отворено питају ко уопште жели да плаћа и љетовали у оваквим условима, истичући да боравак на препуној обали умјесто опуштања доноси само екстремни умор, стрес и фрустрацију.

Бијесне расправе и осуде због јефтиног туризма

Катастрофално стање на плажама распламсало је и жестоке сукобе у коментарима, гдје су се на мети критика нашли и сами купачи који, у покушају да избјегну папрено скупе цијене у ресторанима, на плаже масовно носе сопствену храну и сендвиче из супермаркета.

И док поједини покушавају да оправдају овај колапс тврдњом да "богати гледају гдје троше новац", критичари истичу да је прича о елитном туризму потпуно пропала, остављајући иза себе призоре мравињака и знатно нарушен квалитет љетовања за све посјетиоце, преноси Информер.

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Тагови :

Плажа

Хрватска

Туризам

Љетовање

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