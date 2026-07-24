Избио пожар на једној од најљепших црногорских плажа

Аутор:АТВ редакција
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На једној од најљепших плажа у Црној Гори, на Јазу, током ноћи је избио пожар.
На Инстаграм страници "Подгорички времеплов" објављен је видео снимак на којем се види како се ватра разбуктала, уз коментар "Гори Јаз".
На снимку се чују сирене и виде се ватрогасна возила која јуре на лицу мјеста.
Према наводима особе која је снимила видео, пожар је избио око 1 сат ујутру.
У овом тренутку није познато како је дошло до пожара, као ни да ли су ватрогасци успјели да угасе пожар.
(Телеграф.рс)
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